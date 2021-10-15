В Україні вже 2,61 млн випадків COVID-19, за добу - 13 624

Цитата

"За добу 14 жовтня 2021 року в Україні: зафіксовано 13 624 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 177, медпрацівників – 170)", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Також за минулу добу:

◾️ госпіталізовано – 4 947 осіб;

◾️ летальних випадків – 202;

◾️ одужало – 4 591 особа.

За весь час пандемії в Україні:

◾️ захворіло – 2 610 899 осіб;

◾️ одужало – 2 316 582 особи;

◾️ летальних випадків – 60 137;

◾️ проведено ПЛР-тестувань – 13 482 871.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.

13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень — 20 вересня. Основна особливість нових правил — на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження “жовтої” та “червоної” зон. Сертифікати є двох видів — “жовті” та “зелені”.

20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року. Україна перейшла у “жовту” зону карантину з 23 вересня.