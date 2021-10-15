В Украине уже 2,61 млн случаев COVID-19, за сутки - 13 624

КИЕВ. 15 октября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,61 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 14 октября, - 13,6 тыс., значительно меньше, чем предыдущего дня. Госпитализировано за сутки при этом 4,9 тысячи человек, что больше показателя днем ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.