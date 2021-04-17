В Україні вже 1,936 млн випадків COVID-19, за добу - 14 984

Деталі

Так, з 1 936 228 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 14 984 інфікованих, що більше, ніж добою раніше. Внаслідок хвороби загалом в країні на сьогодні померли 39 096 людей. Одужали від хвороби вже 1 465 820 людей. Зокрема, захворіли 606 дітей та 276 медпрацівників. Активних хворих на сьогодні 431 312 осіб.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 4 100 осіб;

летальних випадків – 440;

одужало – 9 736 осіб;

здійснено тестувань за добу – 105 215 (зокрема методом ПЛР – 45 875, методом ІФА – 20 127, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 39 213).

Регіони-лідери за добовим приростом випадків COVID-19: Київ (1 112), Харківська область (1 386), Одеська область (1 097).

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

м. Київ – 1 112 випадків/ 1 764 щеплення;

Вінницька область – 344 випадки/ 286 щеплень;

Волинська область – 342 випадки/ 584 щеплення;

Дніпропетровська область – 1 169 випадків/ 450 щеплень;

Донецька область – 741 випадок/ 500 щеплень;

Житомирська область – 439 випадків/ 921 щеплення;

Закарпатська – 187 випадків/ 554 щеплення;

Запорізька область – 666 випадків/ 420 щеплень;

Івано-Франківська область – 147 випадків/ 627 щеплень;

Київська область – 965 випадків/ 150 щеплень;

Кіровоградська область – 214 випадків/ 86 щеплень;

Луганська область – 248 випадків/ 320 щеплень;

Львівська область – 793 випадки/ 2 689 щеплень;

Миколаївська область – 432 випадки/ 141 щеплення;

Одеська область – 1 097 випадків/ 571 щеплення;

Полтавська область – 745 випадків/ 293 щеплення;

Рівненська область – 518 випадків/ 427 щеплень;

Сумська область – 586 випадків/ 163 щеплення;

Тернопільська область – 378 випадків/ 408 щеплень;

Харківська область – 1 386 випадків/ 217 щеплень;

Херсонська область – 294 випадки/ 146 щеплень;

Хмельницька область – 644 випадки/ 440 щеплень;

Черкаська область – 695 випадків/ 134 щеплення;

Чернівецька область – 248 випадків/ 450 щеплень;

Чернігівська область – 594 випадки/ 303 щеплення

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у — за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб “збити” хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого “локдауну” вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.

Раніше Прем’єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в “червоній” зоні.

19 березня анонсувалося, що РНБО найближчим часом збереться щодо локдауну в Україні.