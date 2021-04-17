В Украине уже 1,936 млн случаев COVID-19, за сутки - 14 984

КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Украине зафиксировано уже 1,936 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 17 апреля, - 14,9 тысячи, что больше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.