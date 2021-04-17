В Украине уже 1,936 млн случаев COVID-19, за сутки - 14 984
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Украине зафиксировано уже 1,936 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 17 апреля, - 14,9 тысячи, что больше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Детали
Так, с 1 936 228 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 14 984 инфицированных, что больше, чем сутками ранее. Вследствие болезни в целом в стране на сегодня умерли 39 096 человек. Выздоровели от болезни уже 1 465 820 человек. В частности, заболели 606 детей и 276 медработников. Активных больных сегодня 431 312 человек.
Также за прошлые сутки:
госпитализированы - 4 100 человек;
летальных случаев - 440;
выздоровели - 9 736 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 105 215 (в том числе методом ПЦР - 45 875, методом ИФА - 20 127, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 39 213).
Регионы-лидеры по суточным приростом случаев COVID-19: Киев (1112), Харьковская область (1386), Одесская область (1097).
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
м. Киев - 1112 случаев / 1764 прививки;
Винницкая область - 344 случая / 286 прививок;
Волынская область - 342 случая / 584 прививки;
Днепропетровская область - 1169 случаев / 450 прививок;
Донецкая область - 741 случай / 500 прививок;
Житомирская область - 439 случаев / 921 прививки;
Закарпатская - 187 случаев / 554 прививки;
Запорожская область - 666 случаев / 420 прививок;
Ивано-Франковская область - 147 случаев / 627 прививок;
Киевская область - 965 случаев / 150 прививок;
Кировоградская область - 214 случаев / 86 прививок;
Луганская область - 248 случаев / 320 прививок;
Львовская область - 793 случая / 2689 прививок;
Николаевская область - 432 случая / 141 прививки;
Одесская область - 1097 случаев / 571 прививки;
Полтавская область - 745 случаев / 293 прививки;
Ровенская область - 518 случаев / 427 прививок;
Сумская область - 586 случаев / 163 прививки;
Тернопольская область - 378 случаев / 408 прививок;
Харьковская область - 1386 случаев / 217 прививок;
Херсонская область - 294 случая / 146 прививок;
Хмельницкая область - 644 случая / 440 прививок;
Черкасская область - 695 случаев / 134 прививки;
Черновицкая область - 248 случаев / 450 прививок;
Черниговская область - 594 случая / 303 прививки
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающий ситуацию с коронавируса в мире, Украина на шестнадцатом месте по распространению и на восемнадцатом - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин . Его вводили, чтобы “сбить” волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского “локдауну” удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничений , которые действовали до январского жесткого карантина.
С 24 февраля Украина снова вернулась к адаптивному карантина с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлен до 30 апреля.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Несмотря на “цвет” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауну”.
Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в “красной” зоне.
19 марта анонсировалось, что СНБО в ближайшее время соберется по локдауну в Украине.