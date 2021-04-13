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В Україні вже 1,872 млн випадків COVID-19, за добу - 11 680

В Україні вже 1,872 млн випадків COVID-19, за добу - 11 680

Київ • УНН

 • 21058 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. В Україні зафіксовано вже 1,872 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 12 квітня, - 11,6 тисячі, зростання майже у півтора раза проти показника днем раніше. Високий показник летальних випадків за добу - 457. При цьому одужалих за добу більше, ніж захворілих. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.

"11 680 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 13 квітня 2021 року", - повідомив Степанов.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 334 особи;
  • летальних випадків – 457;
  • одужало – 14 019 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 83 975 (зокрема методом ПЛР – 38 684, методом ІФА – 19 284, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 007).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 872 785 осіб;
  • одужало – 1 430 234 особи;
  • летальних випадків – 37 758;
  • проведено ПЛР-тестувань – 8 716 400.

Деталі

Зокрема, за минулу добу захворіли 501 дитина та 366 медпрацівників. 

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 503), Харківській (904), Львівській (838), Київській (818) та Одеській (795) областях.

При цьому за минулу добу 10 135 людей щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводилось 84 мобільними бригадами з імунізації та 543 пунктами щеплення. Загалом 388 401 людина щеплена від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 388 399 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб. Станом на 12 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 446 213 людей.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

  • місто Київ – 1 503 випадки/ 1 500 щеплень;
  • Вінницька область – 342 випадки/ 70 щеплень;
  • Волинська область – 329 випадків/ 170 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 706 випадків/ 850 щеплень;
  • Донецька область – 548 випадків/ 480 щеплень;
  • Житомирська область – 188 випадків/ 510 щеплень;
  • Закарпатська – 151 випадок/ 190 щеплень;
  • Запорізька область – 577 випадків/ 520 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 63 випадки/ 435 щеплень;
  • Київська область – 818 випадків/ 290 щеплень;
  • Кіровоградська область – 84 випадки/ 210 щеплень;
  • Луганська область – 252 випадки/ 260 щеплень;
  • Львівська область – 838 випадків/ 1 510 щеплень;
  • Миколаївська область – 355 випадків/ 350 щеплень;
  • Одеська область – 795 випадків/ 430 щеплень;
  • Полтавська область – 794 випадки/ 320 щеплень;
  • Рівненська область – 422 випадки/ 440 щеплень;
  • Сумська область – 179 випадків/ 250 щеплень;
  • Тернопільська область – 365 випадків/ 360 щеплень;
  • Харківська область – 904 випадки/ 200 щеплень;
  • Херсонська область – 88 випадків/ 210 щеплень;
  • Хмельницька область – 382 випадки/ 220 щеплень;
  • Черкаська область – 673 випадки/ 0 щеплень;
  • Чернівецька область – 235 випадків/ 260 щеплень;
  • Чернігівська область – 89 випадків/ 100 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

Раніше Прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в "червоній" зоні.

19 березня анонсувалося, що РНБО найближчим часом збереться щодо локдауну в Україні.

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