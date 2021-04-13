В Украине уже 1,872 млн случаев COVID-19, за сутки - 11 680
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Украине зафиксировано уже 1,872 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 12 апреля, - 11,6 тысячи, рост почти в полтора раза по сравнению с показателем днем ранее. Высокий показатель летальных случаев за сутки - 457. При этом выздоровевших за сутки больше, чем заболевших. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.
"11 680 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 13 апреля 2021", - сообщил Степанов.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализировано - 2334 человека;
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- летальных случаев - 457;
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- выздоровели - 14 019 человек;
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- осуществлено тестирований за сутки - 83 975 (в том числе методом ПЦР - 38 684, методом ИФА - 19 284, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 26 007).
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 1 872 785 человек;
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- выздоровели - 1 430 234 лица;
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- летальных исходов - 37 758;
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- проведено ПЦР-тестов - 8 716 400.
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Детали
В частности, за минувшие сутки заболели 501 ребенок и 366 медработников.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1503), Харьковской (904), Львовской (838), Киевской (818) и Одесской (795) областях.
При этом за прошедшие сутки 10135 человек привито против COVID-19 в Украине. Прививки проводились 84 мобильными бригадами по иммунизации и 543 пунктами прививки. В общем 388 401 человек привит от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 388 399 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек. По состоянию на 12 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 446 213 человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
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- Киев - 1503 случая / 1500 прививок;
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- Винницкая область - 342 случая / 70 прививок;
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- Волынская область - 329 случаев / 170 прививок;
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- Днепропетровская область - 706 случаев / 850 прививок;
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- Донецкая область - 548 случаев / 480 прививок;
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- Житомирская область - 188 случаев / 510 прививок;
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- Закарпатская - 151 случай / 190 прививок;
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- Запорожская область - 577 случаев / 520 прививок;
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- Ивано-Франковская область - 63 случая / 435 прививок;
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- Киевская область - 818 случаев / 290 прививок;
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- Кировоградская область - 84 случая / 210 прививок;
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- Луганская область - 252 случая / 260 прививок;
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- Львовская область - 838 случаев / 1510 прививок;
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- Николаевская область - 355 случаев / 350 прививок;
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- Одесская область - 795 случаев / 430 прививок;
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- Полтавская область - 794 случая / 320 прививок;
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- Ровенская область - 422 случая / 440 прививок;
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- Сумская область - 179 случаев / 250 прививок;
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- Тернопольская область - 365 случаев / 360 прививок;
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- Харьковская область - 904 случая / 200 прививок;
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- Херсонская область - 88 случаев / 210 прививок;
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- Хмельницкая область - 382 случая / 220 прививок;
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- Черкасская область - 673 случая / 0 прививок;
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- Черновицкая область - 235 случаев / 260 прививок;
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- Черниговская область - 89 случаев / 100 прививок.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.
С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в "красной" зоне.
19 марта анонсировалось, что СНБО в ближайшее время соберется относительно локдауна в Украине.