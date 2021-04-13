В Украине уже 1,872 млн случаев COVID-19, за сутки - 11 680

ukru
Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 78450 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 130591 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 185783 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 187546 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 272315 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 315143 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157182 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142940 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 269925 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 126333 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Акции европейских оборонных компаний бьют рекорды из-за планов по укреплению обороны Украины

Акции европейских оборонных компаний бьют рекорды из-за планов по укреплению обороны Украины

3 марта, 10:14 • 47950 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 179573 просмотра
Глава Евросовета ответил на письмо Орбана о войне в Украине и переговорах с рф: что сказал

Глава Евросовета ответил на письмо Орбана о войне в Украине и переговорах с рф: что сказал

3 марта, 12:00 • 36930 просмотра
Фон дер Ляйен во вторник ознакомит лидеров ЕС с планом перевооружения Европы

Фон дер Ляйен во вторник ознакомит лидеров ЕС с планом перевооружения Европы

3 марта, 12:59 • 41230 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 60098 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 315146 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 269927 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 425727 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 391722 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 375123 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 60098 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 179573 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 210021 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 190445 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 272315 просмотра
Актуальное
В Украине уже 1,872 млн случаев COVID-19, за сутки - 11 680

В Украине уже 1,872 млн случаев COVID-19, за сутки - 11 680

Киев  •  УНН

 • 21052 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Украине зафиксировано уже 1,872 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 12 апреля, - 11,6 тысячи, рост почти в полтора раза по сравнению с показателем днем ранее. Высокий показатель летальных случаев за сутки - 457. При этом выздоровевших за сутки больше, чем заболевших. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.

"11 680 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 13 апреля 2021", - сообщил Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано - 2334 человека;
  • летальных случаев - 457;
  • выздоровели - 14 019 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки - 83 975 (в том числе методом ПЦР - 38 684, методом ИФА - 19 284, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 26 007).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 872 785 человек;
  • выздоровели - 1 430 234 лица;
  • летальных исходов - 37 758;
  • проведено ПЦР-тестов - 8 716 400.

Детали

В частности, за минувшие сутки заболели 501 ребенок и 366 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1503), Харьковской (904), Львовской (838), Киевской (818) и Одесской (795) областях.

При этом за прошедшие сутки 10135 человек привито против COVID-19 в Украине. Прививки проводились 84 мобильными бригадами по иммунизации и 543 пунктами прививки. В общем 388 401 человек привит от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 388 399 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек. По состоянию на 12 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 446 213 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

  • Киев - 1503 случая / 1500 прививок;
  • Винницкая область - 342 случая / 70 прививок;
  • Волынская область - 329 случаев / 170 прививок;
  • Днепропетровская область - 706 случаев / 850 прививок;
  • Донецкая область - 548 случаев / 480 прививок;
  • Житомирская область - 188 случаев / 510 прививок;
  • Закарпатская - 151 случай / 190 прививок;
  • Запорожская область - 577 случаев / 520 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 63 случая / 435 прививок;
  • Киевская область - 818 случаев / 290 прививок;
  • Кировоградская область - 84 случая / 210 прививок;
  • Луганская область - 252 случая / 260 прививок;
  • Львовская область - 838 случаев / 1510 прививок;
  • Николаевская область - 355 случаев / 350 прививок;
  • Одесская область - 795 случаев / 430 прививок;
  • Полтавская область - 794 случая / 320 прививок;
  • Ровенская область - 422 случая / 440 прививок;
  • Сумская область - 179 случаев / 250 прививок;
  • Тернопольская область - 365 случаев / 360 прививок;
  • Харьковская область - 904 случая / 200 прививок;
  • Херсонская область - 88 случаев / 210 прививок;
  • Хмельницкая область - 382 случая / 220 прививок;
  • Черкасская область - 673 случая / 0 прививок;
  • Черновицкая область - 235 случаев / 260 прививок;
  • Черниговская область - 89 случаев / 100 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в "красной" зоне.

19 марта анонсировалось, что СНБО в ближайшее время соберется относительно локдауна в Украине.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоCOVID-19Здоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы