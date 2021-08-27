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В Україні створені перші тести власної розробки для виявлення штаму "Дельта" - виробництво у бізнес-парку "Екополіс ХТЗ" Ярославського

Київ • УНН

 • 25078 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Компанія "Астравір Текнолоджі", резидент бізнес-парку високих технологій "Екополіс ХТЗ" бізнесмена Олександра Ярославського, заявила про запуск виробництва тестів для виявлення штаму коронавірусу "Дельта". Про це з посиланням на дані компанії-резидента повідомляє сайт "Екополіс ХТЗ", де розгорнув діяльність перший український виробник лабораторних тест-систем для виявлення більш агресивного і небезпечного штаму коронавірусу, передає УНН.

Деталі

"Набір для виявлення мутацій в геномі вірусу SARS-CoV-2 "AVT-SARS-CoV-2" офіційно верифікований державним Центром громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України", - повідомила Оксана Варганова, директор компанії "Астравір Текнолоджі", яку цитує сайт бізнес-парку високих технологій "Екополіс ХТЗ".

"До нинішнього часу, коли в Україні очікується хвиля захворювань коронавірусом штаму "Дельта", лабораторії нашої країни не мали технічної можливості виявляти його - це ускладнювало процес діагностики і лікування хворих. Щоб запобігти стрімкому поширенню епідемії коронавірусу штаму "Дельта" в Україні, потрібно швидко виявляти і реагувати. Тому завдяки тест-системам "Астравір Текнолоджі" це стало можливим для кожної лабораторії в Україні", - наводить слова Оксани Варганової про успіхи компанії-резидента сайт бізнес-парку високих технологій "Екополіс ХТЗ".

Штам коронавірусу "Дельта" - більш агресивна, заразна і смертельно небезпечна його форма, що має кілька мутацій, в тому числі в шиповидному білку. Ці зміни, що стрімко поширюються зараз у світі, дозволяють вірусу легше проникати в клітини людського організму і обходити бар'єри імунітету. Фахівці очікують, що на початку осені штам "Дельта" може витіснити інші варіанти коронавірусу, стати домінуючим в Україні і спровокувати новий спалах епідемії.

"Астравір Текнолоджі" - інноваційна компанія, яка менше двох місяців тому урочисто відкрила виробництво у бізнес-парку високих технологій "Екополіс ХТЗ". Компанія, в створення якої інвестовано близько 2 млн дол., орієнтована на розробку і виробництво молекулярно-біологічних діагностичних тест-систем, зокрема, ПЛР-тестів для виявлення всіх штамів COVID-19, ПЛР-тестів на грип, а в перспективі - тестів на онкологічні захворювання.

Додамо

Інноваційну ділову екосистему "Екополіс ХТЗ" з дослідницькими центрами, наукомісткими високотехнологічними виробництвами і сучасним індустріальним парком розвиває відомий український бізнесмен Олександр Ярославський з ТОП-10 Forbes Ukraine. "Екополіс ХТЗ" є центром реалізації національної програми президента Володимира Зеленського "Українська кремнієва долина", Ярославський - генеральний інвестор і координатор проекту - як це було під час підготовки Харкова до Євро-2012 і до проведення Суперкубка УЄФА-2025.

"Екополіс ХТЗ" - один з пріоритетних проектів десятирічної стратегії розвитку Харкова, націлений на розвиток наукомістких галузей, інноваційних виробництв і індустрій знань. Цей довгостроковий інвестиційний проект групи DCH Олександра Ярославського загальною інвестиційною ємністю близько мільярда доларів - сучасна ділова екосистема на 500 тис. кв. м офісних, складських та виробничих площ, де з'явиться понад 10 тис. сучасних робочих місць. У складі бізнес-парку індустріальний парк, технопарк (IT- і R&D-кластери), а також медичний центр, логістичний комплекс і торговий кластер, включаючи розподільний центр e-commerce, агротехнологічний кластер і освітній центр. Свою діяльність в бізнес-парку "Екополіс ХТЗ" розгорнуть такі резиденти, як глобальні техно-флагмани ZTE і IT-гігант Hewlett Packard, в розвитку бізнес-парку бере участь інвестиційно-промислова компанія Tus-Holdings - один зі світових лідерів, керуючий десятками аналогічних ділових екосистем і виробничо-дослідних платформ в декількох країнах світу.

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