В Украине созданы первые тесты собственной разработки для выявления штамма “Дельта” - производство в бизнес-парке “Экополис ХТЗ” Ярославского

ukru
Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 19419 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 130823 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 134441 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 196272 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 231530 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 141049 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 132788 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 210812 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 125565 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 184948 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россия радуется внешней политике США, которая теперь "совпадает" с мировоззрением москвы - Politico

россия радуется внешней политике США, которая теперь "совпадает" с мировоззрением москвы - Politico

3 марта, 02:46 • 137157 просмотра
США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

3 марта, 03:21 • 148309 просмотра
Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

3 марта, 05:01 • 140432 просмотра
Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

08:22 • 111409 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

08:50 • 116694 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 231546 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 210820 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 368195 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 334738 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 318799 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии «Оскар»

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии «Оскар»

10:45 • 32853 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

08:50 • 116694 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

08:22 • 108901 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 196288 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 146763 просмотра
Актуальное
В Украине созданы первые тесты собственной разработки для выявления штамма “Дельта” - производство в бизнес-парке “Экополис ХТЗ” Ярославского

В Украине созданы первые тесты собственной разработки для выявления штамма “Дельта” - производство в бизнес-парке “Экополис ХТЗ” Ярославского

Киев  •  УНН

 • 25071 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Компания “Астравир Текнолоджи”, резидент бизнес-парка высоких технологий “Экополис ХТЗ” бизнесмена Александра Ярославского, заявила о запуске производства тестов для выявления штамма коронавируса “Дельта”. Об этом со ссылкой на данные компании-резидента сообщает сайт “Экополис ХТЗ”, где развернул деятельность первый украинский производитель лабораторных тест-систем для выявления более агрессивного и опасного штамма коронавируса, передает УНН.

Детали

“Набор для выявления мутаций в геноме вируса SARS-CoV-2 „AVT-SARS-CoV-2“ официально верифицирован государственным Центром общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины”, — сообщила Оксана Варганова, директор компании “Астравир Текнолоджи”, которого цитирует сайт бизнес-парка высоких технологий “Экополис ХТЗ”.

“До нынешнего времени, когда в Украине ожидается волна заболеваний коронавирусом штамма „Дельта“, лаборатории нашей страны не имели технической возможности выявлять его — это затрудняло процесс диагностики и лечения больных. Чтобы предотвратить стремительное распространение эпидемии коронавируса штамма „Дельта“ в Украине, нужно быстро выявлять и реагировать. Поэтому благодаря тест-системам „Астравир Текнолоджи“ это стало возможным для каждой лаборатории в Украине”, — приводит слова Оксаны Варгановой об успехах компании-резидента сайт бизнес-парка высоких технологий “Экополис ХТЗ”.

Штамм коронавируса “Дельта” — более агрессивная, заразная и смертельно опасная его форма, имеющая несколько мутаций, в том числе в шиповидном белке. Эти изменения, стремительно распространяющиеся сейчас в мире, позволяют вирусу легче проникать в клетки человеческого организма и обходить барьеры иммунитета. Специалисты ожидают, что в начале осени штамм “Дельта” может вытеснить другие варианты коронавируса, стать доминирующим в Украине и спровоцировать новую вспышку эпидемии.

“Астравир Текнолоджи” — инновационная компания, которая менее двух месяцев тому назад торжественно открыла производство в бизнес-парке высоких технологий “Экополис ХТЗ”. Компания, в создание которой инвестировано около 2 млн долл., ориентирована на разработку и производство молекулярно-биологических диагностических тест-систем, в частности, ПЦР-тестов для выявления всех штаммов COVID-19, ПЦР-тестов на грипп, а в перспективе — тестов на онкологические заболевания.

Добавим

Инновационную деловую экосистему “Экополис ХТЗ” с исследовательскими центрами, наукоемкими высокотехнологичными производствами и современным индустриальным парком развивает известный украинский бизнесмен Александр Ярославский из ТОП-10 Forbes Ukraine. “Экополис ХТЗ” является центром реализации национальной программы президента Владимира Зеленского “Украинская кремниевая долина”, Ярославский — генеральный инвестор и координатор проекта — как это было во время подготовки Харькова к Евро-2012 и к проведению Суперкубка УЕФА-2025.

“Экополис ХТЗ” - один из приоритетных проектов десятилетней стратегии развития Харькова, нацеленный на развитие наукоемких отраслей, инновационных производств и индустрий знаний. Этот долгосрочный инвестиционный проект группы DCH Александра Ярославского общей инвестиционной емкостью около миллиарда долларов — современная деловая экосистема на 500 тыс. кв. м офисных, складских и производственных площадей, где появится свыше 10 тыс. современных рабочих мест. В составе бизнес-парка индустриальный парк, технопарк (IT- и R&D-кластеры), а также медицинский центр, логистический комплекс и торговый кластер, включая распределительный центр e-commerce, агротехнологический кластер и образовательный центр. Свою деятельность в бизнес-парке “Экополис ХТЗ” развернут такие резиденты, как глобальные техно-флагманы ZTE и IT-гигант Hewlett Packard, в развитии бизнес-парка принимает участие инвестиционно-промышленная компания Tus-Holdings — один из глобальных лидеров, управляющий десятками аналогичных деловых экосистем и производственно-исследовательских платформ в нескольких странах мира.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы