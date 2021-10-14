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В Україні при ВР може з'явитися Бюджетний офіс, запуск якого обійдеться в 20 млн доларів

В Україні при ВР може з'явитися Бюджетний офіс, запуск якого обійдеться в 20 млн доларів

Київ • УНН

 • 30725 перегляди

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Зараз Україна з міжнародними інституціями обговорює створення окремого незалежного органу - Бюджетного офісу, який буде працювати при Парламенті, і до складу якого будуть входити незалежні експерти. Одна з ключових функцій його роботи - стежити за виконанням державного бюджету. На його реалізацію піде не менше двох років, а необхідний бюджет на запуск, який прорахували за допомогою зарубіжних експертів - 20 млн доларів. Про це УНН розповів голова Комітету ВР з питань бюджету Юрій Арістов.

Цитата

"Є ініціатива створити незалежний Бюджетний офіс, який буде працювати при Парламенті і куди будуть входити незалежні експерти. Це можуть бути незалежні експерти високого рівня, рівня ексміністрів фінансів, економіки, фахівці європейського рівня, колишні міністри. У подібні структури в різних країнах входять від 30 до 300 фахівців, ми на даному етапі зупинилися на цифрі близько 30, може бути, трохи більше або трохи менше. Він необхідний, в першу чергу, для аналізу виконання бюджету. Як фінансуються програми, як вони виконуються, як виконуються доходи і плани по приватизації", - розповів Арістов.

Детальніше

За словами глави Комітету, Бюджетний офіс потрібен для того, щоб в майбутньому була повна і точна інформація на якому етапі знаходиться виконання бюджету. Це дасть парламенту можливість контролю, так як будуть точні дані про поточні проблеми, що згодом прибере політичні підґрунтя.

"Уже не можна буде прийти і сказати: необхідна така-то сума, є нестача фінансування. Ми тут же піднімемо цифри і подивимося, як виконується програма і чи потрібно це фінансування, і в якому обсязі. Ще одне важливе завдання Бюджетного офісу - аналіз законодавчих ініціатив. Бюджетний комітет кожен раз розглядає практично всі закони з точки зору їх впливу на бюджет. Сьогодні по 23 статті ми даємо тільки висновок: впливає законопроект на бюджет чи ні. А з появою Бюджетного офісу з'явиться можливість з більш широкими викладками аналізувати наслідки прийняття того чи іншого законопроекту", - пояснює Арістов.

Контекст

Нагадаємо, як раніше повідомляв УНН, робоча група комітету з питань бюджету розпочала розгляд поправок до законопроекту 6000 (Державний бюджет на 2022 рік). 12 і 13 жовтня протягом дня депутати розглядали їх по порядку і сформували рекомендації для вирішення комітету. У понеділок (18 жовтня - ред.) комітет розгляне поправки до закону і сформує рекомендації для Верховної Ради. Всього правок подано близько 3200, вагома їх частина стосується дотацій і субвенцій місцевим бюджетам.

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