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В Украине при ВР может появиться Бюджетный офис, запуск которого обойдется в 20 млн долларов

В Украине при ВР может появиться Бюджетный офис, запуск которого обойдется в 20 млн долларов

Киев  •  УНН

 • 30710 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Сейчас Украина с международными институциями обсуждает создание отдельного независимого органа - Бюджетного офиса, который будет работать при Парламенте, и в состав которого будут входить независимые эксперты. Одна из ключевых функций его работы - следить за выполнением государственного бюджета. На его реализацию уйдет не менее двух лет, а необходимый бюджет на запуск, который просчитали при помощи зарубежных экспертов - 20 млн долларов. Об этом УНН рассказал председатель Комитета ВР по вопросам бюджета Юрий Аристов.

Цитата

“Есть инициатива создать независимый Бюджетный офис, который будет работать при Парламенте и куда будут входить независимые эксперты. Это могут быть независимые эксперты высокого уровня, уровня экс-министров финансов, экономики, специалисты европейского уровня, бывшие министры. В подобные структуры в разных странах входят от 30 до 300 специалистов, мы на данном этапе остановились на цифре около 30, может быть, чуть больше или чуть меньше. Он необходим, в первую очередь, для анализа выполнения бюджета. Как финансируются программы, как они выполняются, как выполняются доходы и планы по приватизации”, — рассказал Аристов.

Детальнее

По словам главы Комитета, Бюджетный офис нужен для того, чтобы в будущем была полная и точная информация на каком этапе находится выполнение бюджета. Это даст парламенту возможность контроля, так как будут точные данные о текущих проблемах, что впоследствии уберет политические подоплеки.

“Уже нельзя будет прийти и сказать: необходима такая-то сумма, есть нехватка финансирования. Мы тут же поднимем цифры и посмотрим, как выполняется программа и нужно ли это финансирование, и в каком объеме. Еще одна важная задача Бюджетного офиса — анализ законодательных инициатив. Бюджетный комитет каждый раз рассматривает практически все законы с точки зрения их влияния на бюджет. Сегодня по 23 статье мы даем только вывод: влияет законопроект на бюджет или нет. А с появлением Бюджетного офиса появится возможность с более широкими выкладками анализировать последствия принятия того или иного законопроекта”, — поясняет Аристов.

Контекст

Напомним, как ранее сообщал УНН, рабочая группа комитета по вопросам бюджета начала рассмотрение поправок к законопроекту 6000 (Государственный бюджет на 2022 год). 12 и 13 октября в течение дня депутаты рассматривали их по порядку и сформировали рекомендации для решения комитета. В понедельник (18 октября — Ред) комитет рассмотрит поправки к закону и сформирует рекомендации для Верховной Рады. Всего правок подано около 3200, весомая их часть касается дотаций и субвенций местным бюджетам.

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