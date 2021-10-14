В Украине при ВР может появиться Бюджетный офис, запуск которого обойдется в 20 млн долларов

КИЕВ. 14 октября. УНН. Сейчас Украина с международными институциями обсуждает создание отдельного независимого органа - Бюджетного офиса, который будет работать при Парламенте, и в состав которого будут входить независимые эксперты. Одна из ключевых функций его работы - следить за выполнением государственного бюджета. На его реализацию уйдет не менее двух лет, а необходимый бюджет на запуск, который просчитали при помощи зарубежных экспертов - 20 млн долларов. Об этом УНН рассказал председатель Комитета ВР по вопросам бюджета Юрий Аристов.