В Україні понад 2,265 млн випадків COVID-19, за добу - 695

КИЇВ. 15 серпня. УНН. В Україні зафіксовано понад 2,265 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 14 серпня, - майже 700, що менше, ніж попереднього дня. Госпіталізовано за добу при цьому 569 осіб, що також менше, ніж напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.