В Україні понад 2,265 млн випадків COVID-19, за добу - 695
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. В Україні зафіксовано понад 2,265 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 14 серпня, - майже 700, що менше, ніж попереднього дня. Госпіталізовано за добу при цьому 569 осіб, що також менше, ніж напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
“За добу 14 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 695 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 50, медпрацівників – 5)”, — повідомили у МОЗ.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано — 569 осіб;
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- летальних випадків — 17;
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- одужало — 238 осіб;
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- протестовано: методом ПЛР — 15 456 особи, методом ІФА — 2 494 особа, експрес-тестами — 12 848 осіб.
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло — 2 265 912 особи;
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- одужало — 2 196 827 осіб;
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- летальних випадків — 53 255;
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- проведено ПЛР-тестувань — 11 667 597.
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Деталі
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (87), Івано-Франківській (60), Одеській (59), Дніпропетровській (58) та Харківській (53) областях.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 18-у місці за поширенням і на 18-у — за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб “збити” хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого “локдауну” вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки.
16 червня уряд пом’якшив карантинні обмеження в Україні і продовжив дію карантину до 30 серпня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.
Усі області наразі перебувають у “зеленій” зоні.