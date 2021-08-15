В Украине более 2,265 млн случаев COVID-19, за сутки - 695

КИЕВ. 15 августа. УНН. В Украине зафиксировано более 2,265 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 14 августа, - почти 700, что меньше, чем в предыдущий день. Госпитализировано за сутки при этом 569 человек, что также меньше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.