В Україні подорожчали овочі, молоко та сир
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. За місяць в Україні подорожчала більшість соціальних продуктів харчування. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Так, у січні 2019 року, у порівнянні із груднем 2018 року, досить відчутно подорожчали овочі - на 16,6%. Також, зросла вартість молока - на 1,6%, сиру - на 1,3%, масла - на 1,1%.
Крім того, зросли в ціні макаронні вироби - на 0,6%, хліб - на 0,9%, олія соняшникова - на 0,4%. При цьому, за місяць в Україні подешевшали лише яйця - на 0,5%.
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Загалом, за місяць продукти харчування і безалкогольні напої зросли в ціні на 2,1%, за рік - на 7,9%.
Як писав УНН, українці витрачають на їжу половину від своїх доходів.
Також нагадаємо, що уряд минулого року скасував державне регулювання цін, що на думку експертів, негативно позначилося на вартості продуктів першої необхідності.
За словами депутата Сергія Тригубенка, відпускати ціни на соціальні продукти уряд мав право лише за умови економічного благополуччя країни.
“У нас же його немає... І сьогодні мало в якому садочку та школі повноцінно годують дітей, а пенсіонери між сезонами збору городини пересиджують на запасах та макаронах. За таких умов держава не повинна і просто не має права експериментувати з цінами на найнеобхідніше”, — сказав він, додавши, що підтримує ініціативу окремих своїх колег по парламенту відновити держрегулювання цін.