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В Украине подорожали овощи, молоко и сыр

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 февраля. УНН. За месяц в Украине подорожало большинство социальных продуктов питания. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

Так, в январе 2019 года, по сравнению с декабрем 2018 года, весьма ощутимо подорожали овощи - на 16,6%. Также выросла стоимость молока - на 1,6%, сыра - на 1,3%, масла - на 1,1%.

Кроме того, выросли в цене макаронные изделия - на 0,6%, хлеб - на 0,9%, масло подсолнечное - на 0,4%. При этом, за месяц в Украине подешевели только яйца - на 0,5%.

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В общем, за месяц продукты питания и безалкогольные напитки выросли в цене на 2,1%, за год - на 7,9%.

Как писал УНН, украинцы тратят на еду половину своих доходов.

Также напомним, что правительство в прошлом году отменило государственное регулирование цен, что, по мнению экспертов, негативно сказалось на стоимости продуктов первой необходимости.

По словам депутата Сергея Тригубенко, отпускать цены на социальные продукты правительство вправе лишь при условии экономического благополучия страны.

"У нас же его нет ... И сегодня мало в каком саду и школе полноценно кормят детей, а пенсионеры между сезонами сбора овощей пересиживают на запасах и макаронах. При таких условиях государство не должно и просто не имеет права экспериментировать с ценами на самое необходимое", - сказал он, добавив, что поддерживает инициативу отдельных своих коллег по парламенту восстановить госрегулирование цен.

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