В Україні оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. В Україні оголосили штормове попередження – у західних областях очікуються пориви вітру, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
“5 січня у західних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, 5 січня в Україні очікують хмарну погоду — місцями невеликий мокрий сніг та дощ.
За даними Укргідрометцентру, вітер очікується західний та північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях пориви 15-20 м/с.
Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла, в Карпатах 5-10° морозу, повідомили синоптики.