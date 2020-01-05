Україні сьогодні прогнозують мокрий сніг і дощ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Сьогодні в Україні очікують хмарну погоду – місцями невеликий мокрий сніг та дощ, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
“Місцями невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах Прикарпаття подекуди ожеледиця”, — йдеться у повідомленні.
За даними Укргідрометцентру, вітер очікується західний та північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях пориви 15-20 м/с.
Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла, в Карпатах 5-10° морозу, повідомили синоптики.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди до Різдва.