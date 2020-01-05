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Україні сьогодні прогнозують мокрий сніг і дощ

Україні сьогодні прогнозують мокрий сніг і дощ

Київ • УНН

 • 19453 перегляди

КИЇВ. 5 січня. УНН. Сьогодні в Україні очікують хмарну погоду – місцями невеликий мокрий сніг та дощ, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.

“Місцями невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах Прикарпаття подекуди ожеледиця”, — йдеться у повідомленні.

За даними Укргідрометцентру, вітер очікується західний та північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла, в Карпатах 5-10° морозу, повідомили синоптики.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди до Різдва.

Українські Національні Новини

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