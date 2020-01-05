Украине сегодня прогнозируют мокрый снег и дождь
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Сегодня в Украине ожидают облачную погоду - местами небольшой мокрый снег и дождь, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
"Местами небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах Прикарпатья местами гололедица", - говорится в сообщении.
По данным Укргидрометцентра, ветер ожидается западный и северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с.
Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла, в Карпатах 5-10° мороза, сообщили синоптики.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды до Рождества.