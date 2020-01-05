В Украине объявили штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. В Украине объявили штормовое предупреждение - в западных областях ожидаются порывы ветра, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
"5 января в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, 5 января в Украине ожидается облачная погода - местами небольшой мокрый снег и дождь.
По данным Укргидрометцентра, ветер ожидается западный и северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/ с.
Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла, в Карпатах 5-10° мороза, сообщили синоптики.