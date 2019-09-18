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В Україні майже 370 тисяч учасників бойових дій — дослідження

В Україні майже 370 тисяч учасників бойових дій — дослідження

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. У Києві презентували дослідження про стан ветеранського руху. За даними Міністерства у справах ветеранів, на території України зареєстровано майже 368 861 осіб, що мають статус учасника бойових дій. Дані оприлюднено на сайті проекту “Без броні”, що презентував дослідження на тему “Стан ветеранського руху в Україні”, який, зокрема, спирається на дані Мінветеранів, передає УНН

“У травні 2019 року в Україні було офіційно зареєстровано 368 861 учасника бойових дій”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що однією з головних завдань проведеного дослідження було з’ясувати стан розвитку ветеранського руху в країні.

“Дослідники брали до уваги впливовість та потенціал ветеранських організацій, успішні приклади інтеграцій до громадсько-політичного життя та інші фактори”, — йдеться у поясненні дослідження.

Нагадаємо, Мінветеранів планує обговорити з ветеранами патріотичне виховання молоді.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мінветеранів та Міноборони планують створити спільний проектний офіс — Коляда

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