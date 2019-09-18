В Украине почти 370 тысяч участников боевых действий — исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. В Киеве презентовали исследование о состоянии ветеранского движения. По данным Министерства по делам ветеранов, на территории Украины зарегистрировано почти 368 861 человек, имеющих статус участника боевых действий. Данные обнародованы на сайте проекта “Без брони”, который презентовал исследование на тему “Состояние ветеранского движения в Украине”, которое, в частности, опирается на данные Минветеранив, передает УНН.
“В мае 2019 году в Украине было официально зарегистрировано 368 861 участника боевых действий”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что одной из главных задач проведенного исследования было выяснить состояние развития ветеранского движения в стране.
“Исследователи принимали во внимание влияние и потенциал ветеранских организаций, успешные примеры интеграции в общественно-политической жизни и другие факторы”, — говорится в объяснении исследования.
Напомним, Минветеранив планирует обсудить с ветеранами патриотическое воспитание молодежи.
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