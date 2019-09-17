Мінветеранів планує обговорити з ветеранами патріотичне виховання молоді
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда планує провести робочу зустріч із ветеранами, щоб обговорити роботу в напрямку патріотичного виховання молоді. Про це повідомила сама міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда у Facebook, передає УНН.
“Отримала звернення від „Руху Ветеранів України“ щодо занепокоєння відсутності в майбутній діяльності уряду політики щодо національно-патріотичного виховання молоді. По-перше, це не так. А по-друге, домовилися з Володимиром Бородянським і Ганною Новосад найближчим часом провести робочу зустріч з ветеранами”, — зазначила Коляда.
Нагадаємо, 18 травня Президент України Петро Порошенко підписав указ “Про Стратегію національно-патріотичного виховання”. Відповідний текст указу № 286/2019 був розміщений на сайті Президента України.