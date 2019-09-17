Минветеранов планирует обсудить с ветеранами патриотическое воспитание молодежи

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 53802 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 110475 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102345 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109467 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119330 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148102 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148522 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140435 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 187499 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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Минветеранов планирует обсудить с ветеранами патриотическое воспитание молодежи

Минветеранов планирует обсудить с ветеранами патриотическое воспитание молодежи

Киев  •  УНН

 • 11922 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда планирует провести рабочую встречу с ветеранами, чтобы обсудить работу в направлении патриотического воспитания молодежи. Об этом сообщила сама министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда в Facebook, передает УНН.

“Получила обращение от „Движения Ветеранов Украины“ относительно беспокойство отсутствии в будущей деятельности правительства политики по национально-патриотического воспитания молодежи. Во-первых, это не так. А во-вторых, договорились с Владимиром Бородянским и Анной Новосад в ближайшее время провести рабочую встречу с ветеранами”, — отметила Коляда.

Напомним, 18 мая Президент Украины Петр Порошенко подписал указ “О Стратегии национально-патриотического воспитания”. Соответствующий текст указа № 286/2019 был размещен на сайте Президента Украины.

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