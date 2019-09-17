Минветеранов планирует обсудить с ветеранами патриотическое воспитание молодежи

“Получила обращение от „Движения Ветеранов Украины“ относительно беспокойство отсутствии в будущей деятельности правительства политики по национально-патриотического воспитания молодежи. Во-первых, это не так. А во-вторых, договорились с Владимиром Бородянским и Анной Новосад в ближайшее время провести рабочую встречу с ветеранами”, — отметила Коляда.

Напомним, 18 мая Президент Украины Петр Порошенко подписал указ “О Стратегии национально-патриотического воспитания”. Соответствующий текст указа № 286/2019 был размещен на сайте Президента Украины.