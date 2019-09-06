Мінветеранів та Міноборони планують створити спільний проектний офіс - Коляда
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України та Міністерство оборони України планують створити спільний проектний офіс. Про це написала міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Створюємо спільний проектний офіс, розподіляємо відповідальність за напрямками й працюємо", - написала Коляда.
Також Коляда повідомила, що мала конструктивну зустріч із міністром оборони Андрієм Загороднюком. За півтори години розмови вони, з її слів, досягнули оптимальної моделі взаємодії.
"Перше і головне, напрямок роботи з ветеранами – спільна відповідальність МО та МінВету - і починається він з військкомату, а закінчується церемоніалом. Це той самий натівський стандарт, до якого ми ішли останні часи. На практиці це означатиме, що ми здійснюватимемо обмін інформацією, спільно працюватимемо з депутатським корпусом, буде розроблений єдиний стандарт надання медичних послуг та психологічної підтримки", - повідомила Коляда.
Вона підкреслила, що Мінветеранів та Міноборони має єдине розуміння сутності державних ветеранських політик як складової національної безпеки.
"Досягнуто домовленості, що працюємо над тим, щоб військові шпиталі де-факто та де-юре були відкритими для ветеранів. Те ж саме стосується спортивних і реабілітаційних об’єктів (стадіони, басейни, санаторії)", - написала вона.
Окрім того, голови відомств окремо говорили про поширення проекту "Ветеранський простір" у регіонах на базі будинків офіцерів, які перебувають на балансі МО.
Нагадаємо, на зустрічі ветеранських організацій і депутатських груп представники партії “Слуга народу” дали чітку обіцянку, що міністерство з питань ветеранів буде збережене.