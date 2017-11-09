В Україні хочуть позбавити права керувати авто тих, хто не платить аліменти

“Сотні тисяч дітей, які виховуються в неповних сім’ях, страждають від безвідповідальності і байдужості дорослих. Фактично для країни вже стало нормою, коли один з батьків, які не проживають разом, ухиляється від виконання своїх батьківських обов’язків. Цифри вражають. Нині в органах виконавчої служби 540 тисяч проваджень про стягнення аліментів. Тобто, майже кожен п’ятий з майже 3 млн маленьких українців, які мають отримувати аліменти, не отримують гарантоване законом фінансове забезпечення”, — наголосив очільник Мін’юсту.

Він зауважив, що подбати про малюків, які залишилися без підтримки одного з батьків, є завданням кожного громадянина. І найбільшою мірою це стосується чиновників, які здатні змінити ситуацію на законодавчому рівні.

Міністр юстиції зазначив, що у запропонованому на розгляд громадськості законопроекті запропоновані зміни, які запровадять жорсткі, але дієві заходи:

— заборона виїзду за кордон до повного погашення боргів зі сплати аліментів;

— заборона керувати автомобілем;

— заборона користуватися зброєю та полювати;

— 240 годин соціальних робіт на користь місцевої громади з направленням коштів на рахунок дитини (може застосовуватися багаторазово — до погашення заборгованості);

— скасування авансових платежів та зборів для батьків, які подають відповідний позов до суду;

— запровадження ефективних механізмів кримінального переслідування злісних неплатників аліментів.

У прес-службі також нагадали, що з початку року державні виконавці Міністерства юстиції забезпечили сплату 1,7 млрд грн боргів, які отримали півмільйона дітей. Однак кардинально змінити ситуацію без законодавчих змін вкрай тяжко.