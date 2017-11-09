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В Украине хотят лишить права управлять авто тех, кто не платит алименты

В Украине хотят лишить права управлять авто тех, кто не платит алименты

Киев  •  УНН

 • 11552 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Государство должно ввести значительно более действенные меры воздействия на родителей, которые отказываются платить алименты. Их нужно лишать права управлять автомобилем, выезжать за границу, пользоваться оружием. Об этом сегодня во время общественного обсуждения законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов" сказал министр юстиции Павел Петренко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

"Сотни тысяч детей, которые воспитываются в неполных семьях, страдают от безответственности и равнодушия взрослых. Фактически для страны уже стало нормой, когда один из родителей, не проживающих вместе, уклоняется от выполнения своих родительских обязанностей. Цифры впечатляют. Сейчас в органах исполнительной службы 540 000 производств о взыскании алиментов. То есть, почти каждый пятый из почти 3 млн маленьких украинцев, которые должны получать алименты, не получают гарантированное законом финансовое обеспечение", - подчеркнул глава Минюста.

Он отметил, что позаботиться о детях, оставшихся без поддержки одного из родителей, является задачей каждого гражданина. И в наибольшей степени это касается чиновников, которые способны изменить ситуацию на законодательном уровне.

Министр юстиции отметил, что в предложенном на рассмотрение общественности законопроекте предложены изменения, которые введут жесткие, но эффективные меры:
- запрет выезда за границу до полного погашения долгов по уплате алиментов;
- запрет управлять автомобилем;
- запрет пользоваться оружием и охотиться;
- 240 часов социальных работ в пользу местной общины с направлением средств на счет ребенка (может применяться многократно - до погашения задолженности);
- отмена авансовых платежей и сборов для родителей, которые подают соответствующий иск в суд;
- внедрение эффективных механизмов уголовного преследования злостных неплательщиков алиментов.

В пресс-службе также напомнили, что с начала года государственные исполнители Министерства юстиции обеспечили уплату 1,7 млрд грн долгов, которые получили полмиллиона детей. Однако кардинально изменить ситуацию без законодательных изменений крайне тяжело.

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