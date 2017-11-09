В Украине хотят лишить права управлять авто тех, кто не платит алименты

"Сотни тысяч детей, которые воспитываются в неполных семьях, страдают от безответственности и равнодушия взрослых. Фактически для страны уже стало нормой, когда один из родителей, не проживающих вместе, уклоняется от выполнения своих родительских обязанностей. Цифры впечатляют. Сейчас в органах исполнительной службы 540 000 производств о взыскании алиментов. То есть, почти каждый пятый из почти 3 млн маленьких украинцев, которые должны получать алименты, не получают гарантированное законом финансовое обеспечение", - подчеркнул глава Минюста.

Он отметил, что позаботиться о детях, оставшихся без поддержки одного из родителей, является задачей каждого гражданина. И в наибольшей степени это касается чиновников, которые способны изменить ситуацию на законодательном уровне.

Министр юстиции отметил, что в предложенном на рассмотрение общественности законопроекте предложены изменения, которые введут жесткие, но эффективные меры:

- запрет выезда за границу до полного погашения долгов по уплате алиментов;

- запрет управлять автомобилем;

- запрет пользоваться оружием и охотиться;

- 240 часов социальных работ в пользу местной общины с направлением средств на счет ребенка (может применяться многократно - до погашения задолженности);

- отмена авансовых платежей и сборов для родителей, которые подают соответствующий иск в суд;

- внедрение эффективных механизмов уголовного преследования злостных неплательщиков алиментов.

В пресс-службе также напомнили, что с начала года государственные исполнители Министерства юстиции обеспечили уплату 1,7 млрд грн долгов, которые получили полмиллиона детей. Однако кардинально изменить ситуацию без законодательных изменений крайне тяжело.