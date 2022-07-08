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В Україні фактично скасували поняття критичний імпорт: НБУ послабив деякі обмеження

В Україні фактично скасували поняття критичний імпорт: НБУ послабив деякі обмеження

Київ • УНН

 • 204653 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. В Україні рішенням уряду фактично скасували поняття критичний імпорт, тож спрощено й валютні обмеження для імпорту товарів та збільшено граничні строки розрахунків за експортно-імпортними операціями, повідомили у Національному банку України, пише УНН.

Цитата

"Нацбанк узгодив нормативно-правові акти відповідно до змін, унесених постановою Кабміну від 7 липня №761, якою фактично скасовується поняття критичного імпорту. Це дасть змогу бізнесу з 9 липня (...) імпортувати будь-яку товарну продукцію", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Йдеться про дозвіл бізнесу купувати валюту та переказувати кошти за операціями з імпорту товарів, які класифікуються в товарних групах 01-97 УКТ ЗЕД згідно із законом “Про Митний тариф України”.

Важливою передумовою для спрощення валютних обмежень для імпорту продукції у НБУ назвали набрання з 1 липня чинності законом, яким відновлюються мита та податки на імпорт.

"Станом на початок липня перелік товарів критичного імпорту містив близько 90% товарів, що імпортувалися до війни. З огляду на це, за оцінками Нацбанку, відповідне послаблення не зумовить суттєвого додаткового тиску на валютний ринок. Натомість це поліпшить умови ведення підприємницької діяльності в Україні, оскільки бізнес матиме змогу купувати всю необхідну продукцію для виробничого процесу", - вказали у Нацбанку.

При цьому у НБУ наголосили, що обмеження на купівлю валюти та транскордонні перекази для імпорту послуг зберігатимуться.

У регуляторі сподіваються, що сповільнення швидкості зростання імпорту у перспективі через повернення мит та податків на імпорт та подальше відновлення виробництва в Україні сприятимуть зменшенню різниці між попитом та пропозицією на валютному ринку.

Окрім того, ураховуючи звернення бізнесу та Міністерства економіки, Національний банк з 9 липня розширює строки розрахунків за експортно-імпортними операціями зі 120 до 180 днів. Також вводяться й інші послаблення.

Доповнення

З 1 липня скасували пільги на імпорт товарів та окремих транспортних засобів.

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