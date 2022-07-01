Пільги на імпорт товарів та розмитнення автомобілів скасували. Встигли завезти майже 237 тис. авто

Деталі

Відтак, імпорт товарів, що ввозяться фізичними особами-підприємцями та юридичними особами незалежно від системи оподаткування, знову обкладатиметься ввізним митом. А “спрощенці” І-ІІІ групи, які не є платниками ПДВ, знову ввозитимуть товари зі сплатою податку на додану вартість, наголосили у Держмитслужбі.

Ці платежі повертаються і на імпорт окремих транспортних засобів, що ввозяться громадянами. Йдеться, зокрема, про автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб i більше, транспортні засоби для перевезення вантажів.

Упродовж квітня-червня в Україну за пільговим розмитненням заїхало 236 792 автівки. Загальна сума наданої пільги становила 26,1 млрд грн, зазначив нардеп з податкового комітету Ярослав Железняк.

При цьому, за його даними, червень став останнім та найбільш активним за кількістю ввезених авто - 44% від всіх або 105,3 тисяч авто. В останні дні перед скасуванням пільг темп за добу збільшився до 7500 тисяч автівок.

У травні це було 98 тисяч авто. У квітні - лише 33,5 тисячі.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про повернення мит та оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення автомобілів 30 червня. ВР ухвалила його 21 червня.