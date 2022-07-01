Льготы на импорт товаров и растаможку автомобилей отменили. Успели ввезти почти 237 тыс. авто
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. С сегодняшнего дня отменяются льготы на импорт товаров и отдельных транспортных средств. Соответствующий закон официально опубликован и вступил в силу 1 июля, информирует УНН.
Детали
Следовательно, импорт товаров, ввозимых физическими лицами-предпринимателями и юридическими лицами независимо от системы налогообложения, снова будет облагаться ввозной пошлиной. А “упрощенцы” I-III группы, не являющиеся плательщиками НДС, снова будут ввозить товары с уплатой налога на добавленную стоимость, подчеркнули в Гостаможслужбе.
Эти платежи возвращаются и на импорт отдельных транспортных средств, ввозимых гражданами. Речь идет, в частности, об автомобилях легковых, кузовах к ним, прицепах и полуприцепах, мотоциклах, транспортных средствах, предназначенных для перевозки 10 человек и более, транспортных средствах для перевозки грузов.
За апрель-июнь в Украину за льготным растаможкой заехало 236 792 автомобиля. Общая сумма предоставленной льготы составила 26,1 млрд грн, отметил нардеп из налогового комитета Ярослав Железняк.
При этом, по его данным, июнь стал последним и наиболее активным по количеству ввезенных авто – 44% от всех или 105,3 тысячи авто. В последние дни перед отменой льгот темп в сутки увеличился до 7500 тысяч автомобилей.
В мае это было 98 тысяч авто. В апреле – всего 33,5 тысячи.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возврате пошлин и обложении НДС на импортные товары и растаможку автомобилей 30 июня. ВР приняла его 21 июня.