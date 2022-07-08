В Украине фактически отменили понятие критический импорт: НБУ ослабил некоторые ограничения
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. В Украине решением правительства фактически отменили понятие критический импорт, так что упрощены и валютные ограничения для импорта товаров и увеличены предельные сроки расчетов по экспортно-импортным операциям, сообщили в Национальном банке Украины, пишет УНН.
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"Нацбанк согласовал нормативно-правовые акты в соответствии с изменениями, внесенными постановлением Кабмина от 7 июля №761, которым фактически упраздняется понятие критического импорта. Это позволит бизнесу с 9 июля (...) импортировать любую товарную продукцию", – говорится в сообщении.
Детали
Речь идет о разрешении бизнеса покупать валюту и переводить средства по операциям по импорту товаров, классифицируемых в товарных группах 01-97 УКТ ВЭД по закону “О Таможенном тарифе Украины”.
Важной предпосылкой для упрощения валютных ограничений для импорта продукции в НБУ назвали вступление в силу с 1 июля закона, которым возобновляются пошлины и налоги на импорт.
"По состоянию на начало июля перечень товаров критического импорта содержал около 90% импортируемых до войны товаров. Учитывая это, по оценкам Нацбанка, соответствующее послабление не обусловит существенного дополнительного давления на валютный рынок. При этом это улучшит условия ведения предпринимательской деятельности в Украине, поскольку бизнес сможет покупать всю необходимую продукцию для производственного процесса", - указали в Нацбанке.
При этом в НБУ подчеркнули, что ограничения на покупку валюты и трансграничные переводы для импорта услуг будут сохраняться.
В регуляторе надеются, что замедление скорости роста импорта в перспективе из-за возврата пошлин и налогов на импорт и последующего возобновления производства в Украине будут способствовать уменьшению разницы между спросом и предложением на валютном рынке.
Кроме того, учитывая обращения бизнеса и Министерства экономики, Национальный банк с 9 июля расширяет сроки расчетов по экспортно-импортным операциям со 120 до 180 дней. Также вводятся и другие послабления.
Дополнение
С 1 июля отменили льготы на импорт товаров и отдельных транспортных средств.