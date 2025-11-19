$42.090.03
Парламент звільнив Гринчук з посади міністра енергетики
11:46 • 2654 перегляди
Ліцензія скандальної клініки Odrex під питанням: МОЗ формує комісію після смертей пацієнтів
11:37 • 4318 перегляди
Рада звільнила Галущенка з посади міністра юстиції
11:26 • 5556 перегляди
Уже 20 загиблих, включаючи 2 дітей, та 66 постраждалих внаслідок атаки рф на ТернопільPhoto
10:05 • 6766 перегляди
Румунія на додачу до Польщі піднімала винищувачі на тлі атаки рф на Україну: фіксувала дрон у своєму авіапросторі
08:21 • 14822 перегляди
На Дніпропетровщині вчителька напала з ножем на співробітницю ліцею
08:06 • 23358 перегляди
Імпорт газу з Греції: експерт розповів, що вигідніше та чи вистачить поставокPhoto
07:42 • 25829 перегляди
Понад рік без реакції: чому МОЗ не перевіряє клініку Odrex після смерті пацієнта та скарг на дії лікарів
07:17 • 14753 перегляди
Зеленський прибув до Туреччини: які зустрічі очікуютьсяPhoto
19 листопада, 05:06 • 26641 перегляди
Трамп направив делегацію Пентагону до Києва для відновлення мирних переговорів
В Україну йдуть дощі та поривчастий вітер, на півдні до +14: прогноз погоди на 20 листопада

Київ • УНН

 • 304 перегляди

20 листопада в Україні очікується холодна погода з дощами на півдні, в центрі та на сході. Температура вдень становитиме +4+9 градусів, на півдні до +14 градусів.

В Україну йдуть дощі та поривчастий вітер, на півдні до +14: прогноз погоди на 20 листопада

У четвер, 20 листопада, в Україні переважатиме холодна погода: вітер буде, переважно, південно-східним, помірним, але часом рвучким. Про це повідомляє УНН з посиланням на синоптика Наталю Діденко.

Деталі

Температура повітря вночі від 3 морозу до 3 тепла, на півдні до +4+7 градусів. Водночас вдень очікується +4+9 градусів, на крайньому півдні +10+14 градусів.

Дощі пройдуть на півдні, у центрі та на сході України. Місцями невеликий дощ ймовірний на заході України, тоді як у північних областях - без істотних опадів.

У Києві 20-го листопада без опадів, поривчастий вітер південно-східного напрямку, вночі 0-3 морозу, вдень +3+5 градусів 

- зазначила Діденко.

Нагадаємо

18 листопада низку населених пунктів Закарпаття, включаючи Татаров, Яремче, Яблуницю та Долину, раптово засніжило. Водночас у Буковелі утворився щільний шар снігу, що контрастує з осінньою погодою - у мережі з’явились відповідні фото і відео.

Євген Устименко

Погода та довкілля
Морози в Україні
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Україна
Київ