14:28
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
12:33
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
12:07
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
11:00
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
10:28
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, авіаремонтного заводу та інших об’єктів окупантів
08:59
Над Україною знешкодили 558 з 596 запущених рф дронів та 19 з 36 ракет, включно з "Кинджалом"
29 листопада, 07:54
рф атакувала енергетику у Києві та 5 областях: понад пів мільйона споживачів без світла
29 листопада, 02:21
"Я не хочу створювати проблем для Зеленського, тому вирушаю на фронт" - Єрмак після звільнення та обшуківPhoto
28 листопада, 20:59
Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT
28 листопада, 15:39
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада

Київ • УНН

 • 310 перегляди

30 листопада в Україні очікується денна температура повітря +4+9 градусів, істотних опадів не буде. У Києві прогнозують близько +7 градусів без опадів.

Фото: pixabay

У неділю, 30 листопада, в Україні очікується денна температура повітря +4+9 градусів. Про це повідомляє УНН з посиланням на синоптика Наталю Діденко.

Деталі

У більшості областей істотних опадів не очікується, лише в південній частині завтра часом буде дощ.

У Києві в неділю максимальна температура повітря очікується близько +7 градусів. Опади малоймовірні, заявила Діденко.

Погода зараз і найближчим часом не збирається якось особливо відзначатися - похмуро, вогко, туманно, без особливих дощів, з прийнятною температурою повітря

 - йдеться в дописі.

Діденко додала, що така погода з незначними коливаннями, перейде у календарну зиму.

Євген Устименко

Погода та довкілля
Дощі в Україні
Україна
Київ