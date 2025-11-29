В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада

Фото: pixabay

У неділю, 30 листопада, в Україні очікується денна температура повітря +4+9 градусів. Про це повідомляє УНН з посиланням на синоптика Наталю Діденко.

Деталі

У більшості областей істотних опадів не очікується, лише в південній частині завтра часом буде дощ.

У Києві в неділю максимальна температура повітря очікується близько +7 градусів. Опади малоймовірні, заявила Діденко.

Погода зараз і найближчим часом не збирається якось особливо відзначатися - похмуро, вогко, туманно, без особливих дощів, з прийнятною температурою повітря - йдеться в дописі.

Діденко додала, що така погода з незначними коливаннями, перейде у календарну зиму.

