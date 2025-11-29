$42.190.00
48.870.00
ukenru
14:28 • 332 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
12:33 • 4158 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
12:07 • 6572 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
11:00 • 9188 просмотра
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
10:28 • 11966 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов
08:59 • 12938 просмотра
Над Украиной обезврежено 558 из 596 запущенных рф дронов и 19 из 36 ракет, включая "Кинжал"
29 ноября, 07:54 • 14966 просмотра
рф атаковала энергетику в Киеве и 5 областях: более полумиллиона потребителей без света
29 ноября, 02:21 • 25190 просмотра
"Я не хочу создавать проблем для Зеленского, поэтому отправляюсь на фронт" - Ермак после увольнения и обысковPhoto
28 ноября, 20:59 • 35232 просмотра
Встречу с посланником Трампа и американской делегацией вместо Ермака проведет Рустем Умеров – FT
28 ноября, 15:39 • 35640 просмотра
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
публикации
Эксклюзивы
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 57360 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 44774 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 52707 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 50929 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 56631 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября

Киев • УНН

 • 332 просмотра

30 ноября в Украине ожидается дневная температура воздуха +4+9 градусов, существенных осадков не будет. В Киеве прогнозируют около +7 градусов без осадков.

В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
Фото: pixabay

В воскресенье, 30 ноября, в Украине ожидается дневная температура воздуха +4+9 градусов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Детали

В большинстве областей существенных осадков не ожидается, лишь в южной части завтра временами будет дождь.

В Киеве в воскресенье максимальная температура воздуха ожидается около +7 градусов. Осадки маловероятны, заявила Диденко.

Погода сейчас и в ближайшее время не собирается как-то особенно отличаться - пасмурно, сыро, туманно, без особых дождей, с приемлемой температурой воздуха

 - говорится в сообщении.

Диденко добавила, что такая погода с незначительными колебаниями перейдет в календарную зиму.

В Карпатах зафиксирована облачность и минусовая температура: туристам озвучили правила безопасности

Евгений Устименко

Погода и окружающая среда
Дожди в Украине
Украина
Киев