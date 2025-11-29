В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября

В воскресенье, 30 ноября, в Украине ожидается дневная температура воздуха +4+9 градусов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

В большинстве областей существенных осадков не ожидается, лишь в южной части завтра временами будет дождь.

В Киеве в воскресенье максимальная температура воздуха ожидается около +7 градусов. Осадки маловероятны, заявила Диденко.

Погода сейчас и в ближайшее время не собирается как-то особенно отличаться - пасмурно, сыро, туманно, без особых дождей, с приемлемой температурой воздуха