В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
Киев • УНН
30 ноября в Украине ожидается дневная температура воздуха +4+9 градусов, существенных осадков не будет. В Киеве прогнозируют около +7 градусов без осадков.
В воскресенье, 30 ноября, в Украине ожидается дневная температура воздуха +4+9 градусов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
Детали
В большинстве областей существенных осадков не ожидается, лишь в южной части завтра временами будет дождь.
В Киеве в воскресенье максимальная температура воздуха ожидается около +7 градусов. Осадки маловероятны, заявила Диденко.
Погода сейчас и в ближайшее время не собирается как-то особенно отличаться - пасмурно, сыро, туманно, без особых дождей, с приемлемой температурой воздуха
Диденко добавила, что такая погода с незначительными колебаниями перейдет в календарную зиму.
