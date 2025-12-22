$42.250.09
ukenru
Ексклюзив
14:35 • 10424 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:00 • 10634 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
13:08 • 12922 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
13:06 • 15819 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
11:25 • 16581 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
10:46 • 17729 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
10:39 • 16329 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
10:33 • 12902 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
10:23 • 12073 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
10:14 • 8904 перегляди
ЄС продовжив економічні санкції проти росії ще на пів року
В Україні з'явився застосунок 112 для виклику екстрених служб

Київ • УНН

 • 40 перегляди

В Україні запустили офіційний застосунок 112, що дозволяє викликати поліцію, рятувальників, медиків та газову службу через інтернет. Це єдине вікно для виклику всіх екстрених служб, що є критично важливим під час блекаутів або відсутності мобільного зв'язку.

В Україні з'явився застосунок 112 для виклику екстрених служб

В Україні запустили офіційний застосунок 112. Це єдине вікно для виклику всіх екстрених служб - поліції, рятувальників, медиків та газової служби, передає УНН із посиланням на МВС.

Головна перевага — можливість викликати допомогу через інтернет (Wi-Fi). Це критично важливо під час блекаутів або в зонах, де зникає мобільний сигнал. Скористатися застосунком можна у "Пунктах незламності", магазинах чи поштових відділеннях, де є мережа 

- йдеться у повідомленні.

Заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко закликав українців допомогти встановити застосунок рідним.

Прошу допомогти встановити застосунок 112 своїм рідним, літнім людям або тим, хто перебуває у невеликих містах. У разі відсутності мобільного зв'язку, за умови, що є доступ до мережі Інтернет, можна зателефонувати в службу 112, використовуючи смартфон 

- зазначив Тимченко.

Як працює додаток?

Потрібно натиснути кнопку виклику, повідомити про подію, а оператор сам визначає, які служби (одну чи одразу декілька) потрібно направити на допомогу.

Завантажити додаток можна для операційних систем iOS та Android.

Компенсація автоцивілки для ветеранів у Дії: вже подано 2000+ заявок на 4 млн грн22.12.25, 15:43 • 1660 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоТехнології
Техніка
Відключення світла
Блекаут 
Міністерство внутрішніх справ України
Україна