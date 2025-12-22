В Україні з'явився застосунок 112 для виклику екстрених служб
Київ • УНН
В Україні запустили офіційний застосунок 112, що дозволяє викликати поліцію, рятувальників, медиків та газову службу через інтернет. Це єдине вікно для виклику всіх екстрених служб, що є критично важливим під час блекаутів або відсутності мобільного зв'язку.
В Україні запустили офіційний застосунок 112. Це єдине вікно для виклику всіх екстрених служб - поліції, рятувальників, медиків та газової служби, передає УНН із посиланням на МВС.
Головна перевага — можливість викликати допомогу через інтернет (Wi-Fi). Це критично важливо під час блекаутів або в зонах, де зникає мобільний сигнал. Скористатися застосунком можна у "Пунктах незламності", магазинах чи поштових відділеннях, де є мережа
Заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко закликав українців допомогти встановити застосунок рідним.
Прошу допомогти встановити застосунок 112 своїм рідним, літнім людям або тим, хто перебуває у невеликих містах. У разі відсутності мобільного зв'язку, за умови, що є доступ до мережі Інтернет, можна зателефонувати в службу 112, використовуючи смартфон
Як працює додаток?
Потрібно натиснути кнопку виклику, повідомити про подію, а оператор сам визначає, які служби (одну чи одразу декілька) потрібно направити на допомогу.
Завантажити додаток можна для операційних систем iOS та Android.
