Компенсація автоцивілки для ветеранів у Дії: вже подано 2000+ заявок на 4 млн грн
Київ • УНН
Понад 2000 ветеранів вже подали заявки на компенсацію автоцивілки в Дії на суму понад 4 млн грн. Послуга доступна для УБД та осіб з інвалідністю внаслідок війни, які оформили договір після 1 січня 2025 року.
На компенсацію автоцивілки для ветеранів у Дії вже оформлено 2 000+ заявок на понад 4 млн грн. Про це повідомив перший віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.
Запустили компенсацію автоцивілки для ветеранів у Дії — уже оформили 2 000+ заявок на понад 4 млн грн
Деталі
За словами глави Мінцифри, нову послугу в Дії запустили сьогодні. Тепер ветерани зі статусом УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати компенсацію сплачених коштів за пільговий договір автоцивілки.
Скористайтеся компенсацією автоцивілки, якщо:
🔹 маєте посвідчення ветерана (УБД або ОІВ) в застосунку Дія;
🔹 договір оформлено після 1 січня 2025 року з використанням пільги;
🔹 об’єм двигуна авто — до 2 500 см³ (або електро до 100 кВт);
🔹авто використовується для особистих потреб (не для перевезень / таксі).
Усе працює просто, швидко і без паперів — як на відео
