Компенсація автоцивілки для ветеранів у Дії: вже подано 2000+ заявок на 4 млн грн

13:08 • 2020 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
13:06 • 4030 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
11:25 • 7424 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
10:46 • 11552 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
10:39 • 11830 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
10:33 • 10979 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
10:23 • 10675 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
10:14 • 7838 перегляди
ЄС продовжив економічні санкції проти росії ще на пів року
22 грудня, 07:25 • 15355 перегляди
Гарантії безпеки для України залежать від путіна - Politico
22 грудня, 01:25 • 33134 перегляди
Стовпи вогню над Таманню: дрони паралізували роботу стратегічного порту в рф
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Перемовини в Маямі завершено: спецпосланець путіна дмитрієв покинув Флориду22 грудня, 03:48 • 37161 перегляди
ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів за добу, загальні втрати ворога наближаються до 1,2 млн - ГенштабPhoto22 грудня, 04:50 • 34299 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років07:57 • 16672 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto07:59 • 18756 перегляди
"Файли Епштейна": у прокуратурі в США пообіцяли оприлюднення усіх матеріалів щодо Трампа09:41 • 14686 перегляди
Публікації
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 11:19 • 10030 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 50514 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 72665 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 106856 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 144045 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto07:59 • 18896 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років07:57 • 16798 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 29838 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 30803 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 42455 перегляди
Компенсація автоцивілки для ветеранів у Дії: вже подано 2000+ заявок на 4 млн грн

Київ • УНН

 • 130 перегляди

Понад 2000 ветеранів вже подали заявки на компенсацію автоцивілки в Дії на суму понад 4 млн грн. Послуга доступна для УБД та осіб з інвалідністю внаслідок війни, які оформили договір після 1 січня 2025 року.

Компенсація автоцивілки для ветеранів у Дії: вже подано 2000+ заявок на 4 млн грн

На компенсацію автоцивілки для ветеранів у Дії вже оформлено 2 000+ заявок на понад 4 млн грн. Про це повідомив перший віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.

Запустили компенсацію автоцивілки для ветеранів у Дії — уже оформили 2 000+ заявок на понад 4 млн грн 

- повідомив Федоров.

Деталі

За словами глави Мінцифри, нову послугу в Дії запустили сьогодні.  Тепер ветерани зі статусом УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати компенсацію сплачених коштів за пільговий договір автоцивілки.

Скористайтеся компенсацією автоцивілки, якщо:

🔹 маєте посвідчення ветерана (УБД або ОІВ) в застосунку Дія;

🔹 договір оформлено після 1 січня 2025 року з використанням пільги;

🔹 об’єм двигуна авто — до 2 500 см³ (або електро до 100 кВт);

🔹авто використовується для особистих потреб (не для перевезень / таксі).

Усе працює просто, швидко і без паперів — як на відео 

- резюмував Федоров.

У "Дії" ветерани ЗСУ відтепер можуть отримати компенсацію за автоцивілку22.12.25, 10:22 • 2430 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоТехнології
Війна в Україні
Михайло Федоров