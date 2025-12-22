Компенсация автогражданки для ветеранов в Дії: уже подано 2000+ заявок на 4 млн грн

$42.250.09
13:08 • 2022 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
13:06 • 4034 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
11:25 • 7430 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
10:46 • 11555 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
10:39 • 11832 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
10:33 • 10980 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
10:23 • 10676 просмотра
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
10:14 • 7840 просмотра
ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода
22 декабря, 07:25 • 15357 просмотра
Гарантии безопасности для Украины зависят от путина - Politico
22 декабря, 01:25 • 33135 просмотра
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
Переговоры в Майами завершены: спецпосланник путина дмитриев покинул Флориду22 декабря, 03:48 • 37162 просмотра
ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов за сутки, общие потери врага приближаются к 1,2 млн - ГенштабPhoto22 декабря, 04:50 • 34300 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет07:57 • 16672 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto07:59 • 18757 просмотра
"Файлы Эпштейна": в прокуратуре в США пообещали обнародование всех материалов по Трампу09:41 • 14686 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий11:19 • 10033 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 50518 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 72667 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 106857 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 144046 просмотра
Компенсация автогражданки для ветеранов в Дії: уже подано 2000+ заявок на 4 млн грн

Киев • УНН

 • 134 просмотра

Более 2000 ветеранов уже подали заявки на компенсацию автогражданки в Дії на сумму более 4 млн грн. Услуга доступна для УБД и лиц с инвалидностью вследствие войны, оформивших договор после 1 января 2025 года.

Компенсация автогражданки для ветеранов в Дії: уже подано 2000+ заявок на 4 млн грн

На компенсацию автогражданки для ветеранов в Дії уже оформлено 2 000+ заявок на более чем 4 млн грн. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

Запустили компенсацию автогражданки для ветеранов в Дії — уже оформили 2 000+ заявок на более чем 4 млн грн

- сообщил Федоров.

Детали

По словам главы Минцифры, новую услугу в Дії запустили сегодня. Теперь ветераны со статусом УБД или лица с инвалидностью вследствие войны могут получить компенсацию уплаченных средств за льготный договор автогражданки.

Воспользуйтесь компенсацией автогражданки, если:

🔹 имеете удостоверение ветерана (УБД или ОИВ) в приложении Дія;

🔹 договор оформлен после 1 января 2025 года с использованием льготы;

🔹 объем двигателя авто — до 2 500 см³ (или электро до 100 кВт);

🔹авто используется для личных нужд (не для перевозок / такси).

Все работает просто, быстро и без бумаг — как на видео 

- резюмировал Федоров.

В "Дії" ветераны ВСУ теперь могут получить компенсацию за автогражданку22.12.25, 10:22 • 2430 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоТехнологии
Война в Украине
Михаил Федоров