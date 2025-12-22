Компенсация автогражданки для ветеранов в Дії: уже подано 2000+ заявок на 4 млн грн
Более 2000 ветеранов уже подали заявки на компенсацию автогражданки в Дії на сумму более 4 млн грн. Услуга доступна для УБД и лиц с инвалидностью вследствие войны, оформивших договор после 1 января 2025 года.
На компенсацию автогражданки для ветеранов в Дії уже оформлено 2 000+ заявок на более чем 4 млн грн. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.
Детали
По словам главы Минцифры, новую услугу в Дії запустили сегодня. Теперь ветераны со статусом УБД или лица с инвалидностью вследствие войны могут получить компенсацию уплаченных средств за льготный договор автогражданки.
Воспользуйтесь компенсацией автогражданки, если:
🔹 имеете удостоверение ветерана (УБД или ОИВ) в приложении Дія;
🔹 договор оформлен после 1 января 2025 года с использованием льготы;
🔹 объем двигателя авто — до 2 500 см³ (или электро до 100 кВт);
🔹авто используется для личных нужд (не для перевозок / такси).
