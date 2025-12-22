$42.250.09
49.470.12
ukenru
Эксклюзив
14:35 • 10477 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
14:00 • 10689 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
13:08 • 12981 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
13:06 • 15893 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
11:25 • 16653 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
10:46 • 17775 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
10:39 • 16363 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
10:33 • 12913 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
10:23 • 12076 просмотра
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
10:14 • 8910 просмотра
ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода
В Украине появилось приложение 112 для вызова экстренных служб

Киев • УНН

 • 84 просмотра

В Украине запустили официальное приложение 112, позволяющее вызвать полицию, спасателей, медиков и газовую службу через интернет. Это единое окно для вызова всех экстренных служб, что критически важно во время блэкаутов или отсутствия мобильной связи.

В Украине появилось приложение 112 для вызова экстренных служб

В Украине запустили официальное приложение 112. Это единое окно для вызова всех экстренных служб - полиции, спасателей, медиков и газовой службы, передает УНН со ссылкой на МВД.

Главное преимущество — возможность вызвать помощь через интернет (Wi-Fi). Это критически важно во время блэкаутов или в зонах, где пропадает мобильный сигнал. Воспользоваться приложением можно в "Пунктах несокрушимости", магазинах или почтовых отделениях, где есть сеть 

- говорится в сообщении.

Заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко призвал украинцев помочь установить приложение родным.

Прошу помочь установить приложение 112 своим родным, пожилым людям или тем, кто находится в небольших городах. В случае отсутствия мобильной связи, при условии, что есть доступ к сети Интернет, можно позвонить в службу 112, используя смартфон 

- отметил Тимченко.

Как работает приложение?

Нужно нажать кнопку вызова, сообщить о происшествии, а оператор сам определяет, какие службы (одну или сразу несколько) нужно направить на помощь.

Скачать приложение можно для операционных систем iOS и Android.

Компенсация автогражданки для ветеранов в Дії: уже подано 2000+ заявок на 4 млн грн22.12.25, 15:43 • 1662 просмотра

Антонина Туманова

ОбществоТехнологии
Техника
Отключение света
Блэкаут
Министерство внутренних дел Украины
Украина