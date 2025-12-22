В Украине появилось приложение 112 для вызова экстренных служб
Киев • УНН
В Украине запустили официальное приложение 112, позволяющее вызвать полицию, спасателей, медиков и газовую службу через интернет. Это единое окно для вызова всех экстренных служб, что критически важно во время блэкаутов или отсутствия мобильной связи.
Главное преимущество — возможность вызвать помощь через интернет (Wi-Fi). Это критически важно во время блэкаутов или в зонах, где пропадает мобильный сигнал. Воспользоваться приложением можно в "Пунктах несокрушимости", магазинах или почтовых отделениях, где есть сеть
Заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко призвал украинцев помочь установить приложение родным.
Прошу помочь установить приложение 112 своим родным, пожилым людям или тем, кто находится в небольших городах. В случае отсутствия мобильной связи, при условии, что есть доступ к сети Интернет, можно позвонить в службу 112, используя смартфон
Как работает приложение?
Нужно нажать кнопку вызова, сообщить о происшествии, а оператор сам определяет, какие службы (одну или сразу несколько) нужно направить на помощь.
Скачать приложение можно для операционных систем iOS и Android.
