В Україні з 1 жовтня завершилася заборона на вилов раків: у Держекоінспекції нагадали про правила та штрафи
Київ • УНН
З 1 жовтня в Україні завершилася сезонна заборона на вилов раків. Відтепер ловити раків дозволено, але лише в межах правил. За кожного незаконно виловленого рака передбачено штраф у 3 332 гривні, пише УНН із посиланням на допис Держекоінспекцію.
Деталі
Заборона діяла з метою охорони та збереження популяцій раків у період їхнього розмноження. Відтепер вилов дозволений, але лише у встановлених законодавством обсягах і способами
Водночас незаконний вилов, перевищення дозволених норм чи використання заборонених знарядь лову тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу: 3 332 грн за кожного незаконно виловленого рака.
В інспекції нагадали правила: максимальна кількість: не більше 30 виловлених раків на добу на одну особу; заборона на вилов раків у темний час доби з підсвічуванням або вручну.
