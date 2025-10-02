$41.220.08
Ексклюзив
12:31 • 5904 перегляди
Як українцям за кордоном здати ДНК-зразки для пошуку безвісти зниклих: в МВС дали відповідь
09:13 • 17145 перегляди
Зеленський у Данії: Україна пропонує європейську "Стіну дронів", яка має існувати у всій Європі, а не лише в одній країні
2 жовтня, 07:38 • 25743 перегляди
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії
2 жовтня, 06:36 • 27784 перегляди
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
2 жовтня, 05:53 • 26139 перегляди
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
2 жовтня, 05:30 • 43115 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій
2 жовтня, 03:16 • 20846 перегляди
ЄС готує жорсткіші санкції проти росії - Фон дер Ляєн
1 жовтня, 23:57 • 21472 перегляди
Сили оборони розсікли "Добропільський виступ" і просунулися до 1400 м - Сирський
1 жовтня, 17:21 • 38219 перегляди
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 56240 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
В Україні з 1 жовтня завершилася заборона на вилов раків: у Держекоінспекції нагадали про правила та штрафи

Київ • УНН

 • 436 перегляди

З 1 жовтня в Україні завершилася сезонна заборона на вилов раків. За кожного незаконно виловленого рака передбачено штраф у 3 332 гривні.

В Україні з 1 жовтня завершилася заборона на вилов раків: у Держекоінспекції нагадали про правила та штрафи

З 1 жовтня в Україні завершилася сезонна заборона на вилов раків. Відтепер ловити раків дозволено, але лише в межах правил. За кожного незаконно виловленого рака передбачено штраф у 3 332 гривні, пише УНН із посиланням на допис Держекоінспекцію.

Деталі

Заборона діяла з метою охорони та збереження популяцій раків у період їхнього розмноження. Відтепер вилов дозволений, але лише у встановлених законодавством обсягах і способами

- повідомили у Держекоінспекції. 

Водночас незаконний вилов, перевищення дозволених норм чи використання заборонених знарядь лову тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу: 3 332 грн за кожного незаконно виловленого рака.

В інспекції нагадали правила: максимальна кількість: не більше 30 виловлених раків на добу на одну особу; заборона на вилов раків у темний час доби з підсвічуванням або вручну. 

На Харківщині викрили незаконний вилов риби на понад 2,6 млн грн28.08.25, 02:28 • 6135 переглядiв

Альона Уткіна

