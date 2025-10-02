$41.220.08
Эксклюзив
12:31 • 5760 просмотра
Как украинцам за границей сдать ДНК-образцы для поиска без вести пропавших: в МВД дали ответ
09:13 • 17011 просмотра
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
2 октября, 07:38 • 25666 просмотра
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
2 октября, 06:36 • 27704 просмотра
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
2 октября, 05:53 • 26073 просмотра
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
2 октября, 05:30 • 43039 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
2 октября, 03:16 • 20826 просмотра
ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен
1 октября, 23:57 • 21468 просмотра
Силы обороны рассекли "Добропольский выступ" и продвинулись до 1400 м - СырскийPhoto
1 октября, 17:21 • 38207 просмотра
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 56235 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
В Украине с 1 октября завершился запрет на вылов раков: в Госэкоинспекции напомнили о правилах и штрафах

Киев • УНН

 • 408 просмотра

С 1 октября в Украине завершился сезонный запрет на вылов раков. За каждого незаконно выловленного рака предусмотрен штраф в 3 332 гривны.

В Украине с 1 октября завершился запрет на вылов раков: в Госэкоинспекции напомнили о правилах и штрафах

С 1 октября в Украине завершился сезонный запрет на вылов раков. Отныне ловить раков разрешено, но только в пределах правил. За каждого незаконно выловленного рака предусмотрен штраф в 3 332 гривны, пишет УНН со ссылкой на сообщение Госэкоинспекции.

Детали

Запрет действовал с целью охраны и сохранения популяций раков в период их размножения. Отныне вылов разрешен, но только в установленных законодательством объемах и способами

- сообщили в Госэкоинспекции. 

В то же время незаконный вылов, превышение разрешенных норм или использование запрещенных орудий лова влечет за собой административную ответственность в виде штрафа: 3 332 грн за каждого незаконно выловленного рака.

В инспекции напомнили правила: максимальное количество: не более 30 выловленных раков в сутки на одного человека; запрет на вылов раков в темное время суток с подсветкой или вручную. 

Алена Уткина

