В Украине с 1 октября завершился запрет на вылов раков: в Госэкоинспекции напомнили о правилах и штрафах
Киев • УНН
С 1 октября в Украине завершился сезонный запрет на вылов раков. Отныне ловить раков разрешено, но только в пределах правил. За каждого незаконно выловленного рака предусмотрен штраф в 3 332 гривны, пишет УНН со ссылкой на сообщение Госэкоинспекции.
Детали
Запрет действовал с целью охраны и сохранения популяций раков в период их размножения. Отныне вылов разрешен, но только в установленных законодательством объемах и способами
В то же время незаконный вылов, превышение разрешенных норм или использование запрещенных орудий лова влечет за собой административную ответственность в виде штрафа: 3 332 грн за каждого незаконно выловленного рака.
В инспекции напомнили правила: максимальное количество: не более 30 выловленных раков в сутки на одного человека; запрет на вылов раков в темное время суток с подсветкой или вручную.
