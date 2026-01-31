$42.850.00
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

В Україні відсьогодні стартувала програма "Скринінг здоров’я 40+" через застосунок Дія

Київ • УНН

 50 перегляди

В Україні запустили програму "Скринінг здоров’я 40+" через застосунок Дія. Громадяни віком від 40 років отримуватимуть кошти на обстеження для виявлення ризиків захворювань.

В Україні відсьогодні стартувала програма "Скринінг здоров’я 40+" через застосунок Дія

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко оголосила про запуск масштабної державної програми медичних обстежень для громадян віком понад 40 років. Відсьогодні перші сповіщення з запрошенням на скринінг уже почали надходити у застосунок Дія українцям, які народилися 1 січня, а надалі програма охоплюватиме всіх осіб відповідного віку за графіком – через 30 днів після дня народження. Про це пише УНН.

Деталі

Програма максимально цифровізована: для участі достатньо підтвердити згоду в Дії, після чого кошти на обстеження надійдуть на спеціальну Дія.Картку протягом тижня. Громадяни, які не користуються смартфоном, можуть оформити пластикову картку в банку-партнері та подати заявку через ЦНАП. Ці кошти мають цільове призначення і можуть бути використані виключно на оплату медичних послуг у закладах, що долучилися до ініціативи.

"Скринінг здоров'я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись

Скринінг 40+ дозволяє оцінити стан здоров’я та вчасно виявити ризики серцево-судинних захворювань, цукрового діабету й порушень психічного здоров’я

– підкреслила Юлія Свириденко.

Наразі до програми вже приєдналися понад 900 медичних центрів по всій країні, серед яких як комунальні лікарні, так і приватні клініки. Це забезпечує громадянам право вибору зручного місця для проходження діагностики. Уряд наголошує, що раннє виявлення критичних захворювань дозволить суттєво знизити рівень смертності та навантаження на систему охорони здоров’я в довгостроковій перспективі.

"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров'я

Степан Гафтко

СуспільствоЗдоров'я
