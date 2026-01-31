$42.850.00
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
10:30 • 4822 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
10:19 • 7364 просмотра
Каскадные отключения произошли из-за проблем между Румынией и Молдовой и в Украине, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы - министр
10:12 • 6924 просмотра
Минэнерго: в ряде регионов экстренные отключения, электроснабжение вернется в течение 2-3 часов
Эксклюзив
10:00 • 10198 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
09:29 • 7384 просмотра
Украинские города охватили аварийные отключения света: есть остановка метро и перебои с водой
30 января, 18:51 • 23081 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
30 января, 18:30 • 42161 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 45097 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 17:20 • 28853 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
В Украине с сегодняшнего дня стартовала программа "Скрининг здоровья 40+" через приложение Дія

Киев • УНН

 • 16 просмотра

В Украине запустили программу "Скрининг здоровья 40+" через приложение Дія. Граждане в возрасте от 40 лет будут получать средства на обследование для выявления рисков заболеваний.

В Украине с сегодняшнего дня стартовала программа "Скрининг здоровья 40+" через приложение Дія

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко объявила о запуске масштабной государственной программы медицинских обследований для граждан старше 40 лет. С сегодняшнего дня первые уведомления с приглашением на скрининг уже начали поступать в приложение Дия украинцам, родившимся 1 января, а в дальнейшем программа будет охватывать всех лиц соответствующего возраста по графику – через 30 дней после дня рождения. Об этом пишет УНН.

Детали

Программа максимально цифровизирована: для участия достаточно подтвердить согласие в Дие, после чего средства на обследование поступят на специальную Дия.Карточку в течение недели. Граждане, не пользующиеся смартфоном, могут оформить пластиковую карточку в банке-партнере и подать заявку через ЦНАП. Эти средства имеют целевое назначение и могут быть использованы исключительно на оплату медицинских услуг в учреждениях, присоединившихся к инициативе.

"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10.12.25, 19:55 • 85543 просмотра

Скрининг 40+ позволяет оценить состояние здоровья и своевременно выявить риски сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и нарушений психического здоровья

– подчеркнула Юлия Свириденко.

Сейчас к программе уже присоединились более 900 медицинских центров по всей стране, среди которых как коммунальные больницы, так и частные клиники. Это обеспечивает гражданам право выбора удобного места для прохождения диагностики. Правительство отмечает, что раннее выявление критических заболеваний позволит существенно снизить уровень смертности и нагрузку на систему здравоохранения в долгосрочной перспективе.

"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровье30.01.26, 18:26 • 28344 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоЗдоровье
Техника
Государственный бюджет
Банковская карта
Кабинет Министров Украины
Украина