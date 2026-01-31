В Украине с сегодняшнего дня стартовала программа "Скрининг здоровья 40+" через приложение Дія
В Украине запустили программу "Скрининг здоровья 40+" через приложение Дія. Граждане в возрасте от 40 лет будут получать средства на обследование для выявления рисков заболеваний.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко объявила о запуске масштабной государственной программы медицинских обследований для граждан старше 40 лет. С сегодняшнего дня первые уведомления с приглашением на скрининг уже начали поступать в приложение Дия украинцам, родившимся 1 января, а в дальнейшем программа будет охватывать всех лиц соответствующего возраста по графику – через 30 дней после дня рождения. Об этом пишет УНН.
Детали
Программа максимально цифровизирована: для участия достаточно подтвердить согласие в Дие, после чего средства на обследование поступят на специальную Дия.Карточку в течение недели. Граждане, не пользующиеся смартфоном, могут оформить пластиковую карточку в банке-партнере и подать заявку через ЦНАП. Эти средства имеют целевое назначение и могут быть использованы исключительно на оплату медицинских услуг в учреждениях, присоединившихся к инициативе.
Скрининг 40+ позволяет оценить состояние здоровья и своевременно выявить риски сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и нарушений психического здоровья
Сейчас к программе уже присоединились более 900 медицинских центров по всей стране, среди которых как коммунальные больницы, так и частные клиники. Это обеспечивает гражданам право выбора удобного места для прохождения диагностики. Правительство отмечает, что раннее выявление критических заболеваний позволит существенно снизить уровень смертности и нагрузку на систему здравоохранения в долгосрочной перспективе.
