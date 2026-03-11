В Україні від початку повномасштабної війни з рф загинули 688 дітей, ще 2392 поранені - Лубінець

В Україні з початку повномасштабного вторгнення рф загинули 688 дітей, ще 2392 дитини зазнали поранень. Також зафіксовано щонайменше 23 випадки сексуального насильства щодо неповнолітніх. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час інтерактивного діалогу зі спеціальним представником генерального секретаря ООН з питань дітей і збройних конфліктів, пише УНН.

З 2014 року росія вбиває, калічить і депортує українських дітей. Лише з початку повномасштабного вторгнення загинули 688 дітей, 2392 поранені, зафіксовано щонайменше 23 випадки сексуального насильства. Пошкоджено або знищено 4505 закладів освіти та 2551 медичну установу - наголосив Дмитро Лубінець.

Лубінець також звернув увагу на проблему примусової депортації українських дітей. За його словами, відомо про сотні місць, куди Росія вивозить неповнолітніх. Там дітей піддають ідеологічному перевихованню та мілітаризації.

Він підкреслив, що ці факти є прямими доказами воєнних злочинів і злочинів проти людяності.

Уповноважений закликав міжнародну спільноту до конкретних дій – сприяти поверненню депортованих дітей, вимагати від Росії інформацію про їхнє місце перебування та притягнути винних до відповідальності.

За словами Лубінця, дії росії мають бути визнані геноцидом українського народу, що стане свідченням готовності міжнародної спільноти називати ці злочини своїми іменами.

ООН визнала депортацію українських дітей росією злочином проти людяності