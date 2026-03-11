В Україні від початку повномасштабної війни з рф загинули 688 дітей, ще 2392 поранені - Лубінець

$43.860.0351.040.33
ukenru
15:03 • 1872 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
14:45 • 4992 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
13:06 • 9000 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
12:47 • 13510 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 22037 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 32766 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44 • 31977 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 44129 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 118797 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 87525 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+14°
3м/с
38%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
КВІР оголосив про початок наймасштабнішої фази операції проти Ізраїлю та США11 березня, 05:50 • 33397 перегляди
НАБУ і САП хочуть більше повноважень та менше контролю, незважаючи на очевидні ризики та збільшення витрат11 березня, 09:01 • 44228 перегляди
Брали участь у війні проти України - ГУР оприлюднило дані про 6-х паралімпійців рф10:48 • 11419 перегляди
Угорська делегація для перевірки "Дружби" вирушила до України10:51 • 19136 перегляди
"Після цього інтерв’ю я перестав її поважати": Іво Бобул різко відповів на скандальні заяви Сандулеси11:55 • 13580 перегляди
Публікації
Конфлікт на Близькому Сході може створити профіцит зерна в Україні - експерт13:32 • 8700 перегляди
У Європі стрімко ростуть ціни на пальне, в Україні подорожчання поки стриманіше13:14 • 10532 перегляди
НАБУ і САП хочуть більше повноважень та менше контролю, незважаючи на очевидні ризики та збільшення витрат11 березня, 09:01 • 44445 перегляди
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує10 березня, 15:46 • 56254 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 118797 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Олександр Сирський
Андрій Кудряшов
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Іран
Європа
Катар
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Міккі Рурка виселили з орендованого будинку в Лос-Анджелесі після рішення суду14:04 • 4690 перегляди
"Після цього інтерв’ю я перестав її поважати": Іво Бобул різко відповів на скандальні заяви Сандулеси11:55 • 13754 перегляди
"Ми вдома": MamaRika після триденної подорожі через кілька країн повернулася до України10 березня, 17:17 • 31672 перегляди
У США запустять американські гірки у стилі "Форсаж" - як вони виглядаютьPhotoVideo10 березня, 16:04 • 32080 перегляди
Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах10 березня, 13:12 • 41906 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Financial Times
Фільм
Шахед-136

В Україні від початку повномасштабної війни з рф загинули 688 дітей, ще 2392 поранені - Лубінець

Київ • УНН

 • 988 перегляди

Дмитро Лубінець оприлюднив дані про загибель 688 та поранення 2392 дітей від початку вторгнення рф. Також зафіксовано 23 випадки сексуального насильства.

В Україні від початку повномасштабної війни з рф загинули 688 дітей, ще 2392 поранені - Лубінець

В Україні з початку повномасштабного вторгнення рф загинули 688 дітей, ще 2392 дитини зазнали поранень. Також зафіксовано щонайменше 23 випадки сексуального насильства щодо неповнолітніх. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час інтерактивного діалогу зі спеціальним представником генерального секретаря ООН з питань дітей і збройних конфліктів, пише УНН.

З 2014 року росія вбиває, калічить і депортує українських дітей. Лише з початку повномасштабного вторгнення загинули 688 дітей, 2392 поранені, зафіксовано щонайменше 23 випадки сексуального насильства. Пошкоджено або знищено 4505 закладів освіти та 2551 медичну установу

- наголосив Дмитро Лубінець.

Лубінець також звернув увагу на проблему примусової депортації українських дітей. За його словами, відомо про сотні місць, куди Росія вивозить неповнолітніх. Там дітей піддають ідеологічному перевихованню та мілітаризації.

Він підкреслив, що ці факти є прямими доказами воєнних злочинів і злочинів проти людяності.

Уповноважений закликав міжнародну спільноту до конкретних дій – сприяти поверненню депортованих дітей, вимагати від Росії інформацію про їхнє місце перебування та притягнути винних до відповідальності.

За словами Лубінця, дії росії мають бути визнані геноцидом українського народу, що стане свідченням готовності міжнародної спільноти називати ці злочини своїми іменами.

ООН визнала депортацію українських дітей росією злочином проти людяності10.03.26, 23:49 • 8946 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Організація Об'єднаних Націй
Україна