В Украине с начала полномасштабной войны с рф погибли 688 детей, еще 2392 ранены - Лубинец
Киев • УНН
Дмитрий Лубинец обнародовал данные о гибели 688 и ранении 2392 детей с начала вторжения рф. Также зафиксировано 23 случая сексуального насилия.
В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ погибли 688 детей, еще 2392 ребенка получили ранения. Также зафиксировано по меньшей мере 23 случая сексуального насилия в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец во время интерактивного диалога со специальным представителем генерального секретаря ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов, пишет УНН.
С 2014 года Россия убивает, калечит и депортирует украинских детей. Только с начала полномасштабного вторжения погибли 688 детей, 2392 ранены, зафиксировано по меньшей мере 23 случая сексуального насилия. Повреждено или уничтожено 4505 учебных заведений и 2551 медицинское учреждение
Лубинец также обратил внимание на проблему принудительной депортации украинских детей. По его словам, известно о сотнях мест, куда Россия вывозит несовершеннолетних. Там детей подвергают идеологическому перевоспитанию и милитаризации.
Он подчеркнул, что эти факты являются прямыми доказательствами военных преступлений и преступлений против человечности.
Уполномоченный призвал международное сообщество к конкретным действиям – способствовать возвращению депортированных детей, требовать от России информацию об их местонахождении и привлечь виновных к ответственности.
По словам Лубинца, действия России должны быть признаны геноцидом украинского народа, что станет свидетельством готовности международного сообщества называть эти преступления своими именами.
ООН признала депортацию украинских детей Россией преступлением против человечности10.03.26, 23:49 • 8976 просмотров