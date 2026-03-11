В Украине с начала полномасштабной войны с рф погибли 688 детей, еще 2392 ранены - Лубинец

$43.860.0351.040.33
15:03
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
14:45
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
Эксклюзив
13:06
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
Эксклюзив
12:47
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
11 марта, 09:10
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
11 марта, 08:06
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
11 марта, 07:44
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Эксклюзив
10 марта, 17:36
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:25
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзивы
НАБУ и САП хотят больше полномочий и меньше контроля, несмотря на очевидные риски и увеличение расходов11 марта, 09:01
Участвовали в войне против Украины - ГУР обнародовало данные о 6 паралимпийцах рф10:48
Венгерская делегация для проверки "Дружбы" отправилась в Украину10:51
"После этого интервью я перестал ее уважать": Иво Бобул резко ответил на скандальные заявления Сандулесы11:55
В Европе стремительно растут цены на топливо, в Украине подорожание пока сдержаннее13:14
Конфликт на Ближнем Востоке может создать профицит зерна в Украине - эксперт13:32
В Европе стремительно растут цены на топливо, в Украине подорожание пока сдержаннее13:14
НАБУ и САП хотят больше полномочий и меньше контроля, несмотря на очевидные риски и увеличение расходов11 марта, 09:01
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит10 марта, 15:46
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:44
Виталий Козловский временно остановил концерты из-за болезни: что случилось с артистом15:51
Микки Рурка выселили из арендованного дома в Лос-Анджелесе после решения суда14:04
"После этого интервью я перестал ее уважать": Иво Бобул резко ответил на скандальные заявления Сандулесы11:55
"Мы дома": MamaRika после трехдневного путешествия через несколько стран вернулась в Украину10 марта, 17:17
В США запустят американские горки в стиле "Форсаж" - как они выглядятPhotoVideo10 марта, 16:04
В Украине с начала полномасштабной войны с рф погибли 688 детей, еще 2392 ранены - Лубинец

Киев • УНН

 1234 просмотра

Дмитрий Лубинец обнародовал данные о гибели 688 и ранении 2392 детей с начала вторжения рф. Также зафиксировано 23 случая сексуального насилия.

В Украине с начала полномасштабной войны с рф погибли 688 детей, еще 2392 ранены - Лубинец

В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ погибли 688 детей, еще 2392 ребенка получили ранения. Также зафиксировано по меньшей мере 23 случая сексуального насилия в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец во время интерактивного диалога со специальным представителем генерального секретаря ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов, пишет УНН.

С 2014 года Россия убивает, калечит и депортирует украинских детей. Только с начала полномасштабного вторжения погибли 688 детей, 2392 ранены, зафиксировано по меньшей мере 23 случая сексуального насилия. Повреждено или уничтожено 4505 учебных заведений и 2551 медицинское учреждение

- подчеркнул Дмитрий Лубинец.

Лубинец также обратил внимание на проблему принудительной депортации украинских детей. По его словам, известно о сотнях мест, куда Россия вывозит несовершеннолетних. Там детей подвергают идеологическому перевоспитанию и милитаризации.

Он подчеркнул, что эти факты являются прямыми доказательствами военных преступлений и преступлений против человечности.

Уполномоченный призвал международное сообщество к конкретным действиям – способствовать возвращению депортированных детей, требовать от России информацию об их местонахождении и привлечь виновных к ответственности.

По словам Лубинца, действия России должны быть признаны геноцидом украинского народа, что станет свидетельством готовности международного сообщества называть эти преступления своими именами.

ООН признала депортацию украинских детей Россией преступлением против человечности10.03.26, 23:49

Ольга Розгон

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Организация Объединенных Наций
Украина