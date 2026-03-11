В Украине с начала полномасштабной войны с рф погибли 688 детей, еще 2392 ранены - Лубинец

В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ погибли 688 детей, еще 2392 ребенка получили ранения. Также зафиксировано по меньшей мере 23 случая сексуального насилия в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец во время интерактивного диалога со специальным представителем генерального секретаря ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов, пишет УНН.

С 2014 года Россия убивает, калечит и депортирует украинских детей. Только с начала полномасштабного вторжения погибли 688 детей, 2392 ранены, зафиксировано по меньшей мере 23 случая сексуального насилия. Повреждено или уничтожено 4505 учебных заведений и 2551 медицинское учреждение - подчеркнул Дмитрий Лубинец.

Лубинец также обратил внимание на проблему принудительной депортации украинских детей. По его словам, известно о сотнях мест, куда Россия вывозит несовершеннолетних. Там детей подвергают идеологическому перевоспитанию и милитаризации.

Он подчеркнул, что эти факты являются прямыми доказательствами военных преступлений и преступлений против человечности.

Уполномоченный призвал международное сообщество к конкретным действиям – способствовать возвращению депортированных детей, требовать от России информацию об их местонахождении и привлечь виновных к ответственности.

По словам Лубинца, действия России должны быть признаны геноцидом украинского народа, что станет свидетельством готовности международного сообщества называть эти преступления своими именами.

ООН признала депортацию украинских детей Россией преступлением против человечности