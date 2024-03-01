В Україні цьогоріч планують видати близько 12 тисяч пільгових іпотечних кредитів
Київ • УНН
Цього року Україна планує видати близько 12 тисяч пільгових іпотечних кредитів за державними програмами.
Кабінет міністрів України затвердив порядок використання коштів для "Укрфінжитла" та програми єОселя на 2024 рік. У планах на цей рік видати близько 12 тисяч пільгових іпотечних кредитів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.
Уряд затвердив порядок використання коштів для "Укрфінжитла" та програми єОселя на 2024 рік. Виділяємо на це майже 1,5 млрд грн. У планах на цей рік видати близько 12 тисяч пільгових іпотечних кредитів
За його словами, вже 7600 українських родин скористалися програмою єОселя. Більшість — це військовослужбовці та працівники силових відомств.
Доповнення
За програмою "єОселя" придбали перший приватний будинок.