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В Украине в этом году планируют выдать около 12 тысяч льготных ипотечных кредитов

В Украине в этом году планируют выдать около 12 тысяч льготных ипотечных кредитов

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 14:12  •  10081 просмотра

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В этом году Украина планирует выдать около 12 тысяч льготных ипотечных кредитов по государственным программам.

Кабинет министров Украины утвердил порядок использования средств для "Укрфинжитла" и программы еОселя на 2024 год. В планах на этот год выдать около 12 тысяч льготных ипотечных кредитов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Правительство утвердило порядок использования средств для "Укрфинжитла" и программы еОселя на 2024 год. Выделяем на это почти 1,5 млрд грн. В планах на этот год выдать около 12 тысяч льготных ипотечных кредитов

- написал Шмыгаль в соцсетях.

По его словам, уже 7600 украинских семей воспользовались программой еОселя. Большинство - это военнослужащие и работники силовых ведомств.

Дополнение

По программе "еОселя" приобрели первый частный дом.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоЭкономика
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
В Україні цьогоріч планують видати близько 12 тисяч пільгових іпотечних кредитів
Ukraine plans to issue about 12 thousand preferential mortgage loans this year
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