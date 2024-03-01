В Украине в этом году планируют выдать около 12 тысяч льготных ипотечных кредитов
Киев • УНН
В этом году Украина планирует выдать около 12 тысяч льготных ипотечных кредитов по государственным программам.
Кабинет министров Украины утвердил порядок использования средств для "Укрфинжитла" и программы еОселя на 2024 год. В планах на этот год выдать около 12 тысяч льготных ипотечных кредитов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.
Правительство утвердило порядок использования средств для "Укрфинжитла" и программы еОселя на 2024 год. Выделяем на это почти 1,5 млрд грн. В планах на этот год выдать около 12 тысяч льготных ипотечных кредитов
По его словам, уже 7600 украинских семей воспользовались программой еОселя. Большинство - это военнослужащие и работники силовых ведомств.
Дополнение
По программе "еОселя" приобрели первый частный дом.
В Украине в этом году планируют выдать около 12 тысяч льготных ипотечных кредитов
В этом году Украина планирует выдать около 12 тысяч льготных ипотечных кредитов по государственным программам.
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