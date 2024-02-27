єОселя: 7600 квартир та 6 приватних будинків придбані за програмою пільгової іпотеки
Київ • УНН
Минулого тижня 193 українці отримали житлові кредити за програмою "е-дім", з них 104 військовослужбовці та силовики, 13 вчителів, 17 лікарів та 3 науковці отримали кредити під 3%, а 50 українців без житла, 4 ВПО та 2 ветерани отримали кредити під 7%.
За даними Міністерства економіки України минулого тижня 193 українця отримали кредити на житло за програмою пільгової іпотеки єОселя. Про це прозвітували у пресслужбі Мінекономіки, передає УНН.
Деталі
За даними міністерства від старту урядової програми загальна сума іпотечних кредитів вже сягнула 11,6 млрд гривень.
Зокрема, минулого тижня кредити отримали:
🔘 під 3% — 104 військовослужбовці та силовики, 13 педагогів, 17 медиків та 3 науковці;
🔘 під 7% — 50 українців без власного житла, 4 ВПО та 2 ветерани.
У відомстві нагадали, що отримати кредит за програмою єОселя можна у 7 банках: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк та Sense Bank.
Програма реалізується Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло".
За програмою "єОселя" придбали перший приватний будинок12.02.24, 16:32 • 26004 перегляди
Нагадаємо
Минулого тижня УНН писав із посиланням Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України про те, що нові оселі на заміну втрачених через агресію росії по житловим сертифікатам придбали понад 800 українських родин. Також зазначалось, що загальна сума використаних сертифікатів наприкінці лютого становила – 1,8 млрд гривень. Сукупно ж, станом 22 лютого було сформовано 3368 житлових сертифікатів на суму в 6 млрд гривень.