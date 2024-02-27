еОселя: 7600 квартир и 6 частных домов приобретены по программе льготной ипотеки

По данным Министерства экономики Украины на прошлой неделе 193 украинца получили кредиты на жилье по программе льготной ипотеки еОселя. Об этом отчитались в пресс-службе Минэкономики, передает УНН.

Детали

По данным министерства от старта правительственной программы общая сумма ипотечных кредитов уже достигла 11,6 млрд гривен.

В частности, на прошлой неделе кредиты получили:

🔘 под 3% - 104 военнослужащих и силовики, 13 педагогов, 17 медиков и 3 ученых;

🔘 под 7% - 50 украинцев без собственного жилья, 4 ВПЛ и 2 ветерана.

В ведомстве напомнили, что получить кредит по программе еОселя можно в 7 банках: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрэксимбанк и Sense Bank.

Программа реализуется Министерством экономики, Министерством цифровой трансформации и ЧАО "Укрфинжитло".

По программе "еОселя" приобрели первый частный дом

Напомним

На прошлой неделе УНН писал с ссылкой Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины о том, что новые дома на замену утраченных из-за агрессии России по жилищным сертификатам приобрели более 800 украинских семей. Также отмечалось, что общая сумма использованных сертификатов в конце февраля составила - 1,8 млрд гривен. Совокупно же, по состоянию 22 февраля было сформировано 3368 жилищных сертификатов на сумму в 6 млрд гривен.