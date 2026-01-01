В Україні стартувала щорічна кампанія декларування за 2025 рік - НАЗК

1 січня 2026 року стартувала чергова щорічна кампанія декларування для публічних службовців за 2025 рік і вона триватиме до 31 березня 2026 року включно. Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції, передає УНН.

Деталі

НАЗК нагадує, що щорічні декларації подають особи, зазначені в ст. 3 Закону України "Про запобігання корупції", які: мають статус/перебувають на посаді, що передбачають обов’язок подання декларації; у 2025 році припинили перебувати на посаді / втратили статус, що передбачали обов’язок подання декларації.

Порядок заповнення та подання декларації, зокрема загальні правила заповнення декларації та її розділів, затверджений Наказом НАЗК від 8 листопада 2023 року № 252/23. НАЗК постійно працює над тим, щоб процес декларування був максимально простим і зрозумілим. В розділі Підготовка до декларування зібрано корисні посилання, які допоможуть декларантам розібратися з основними питаннями - йдеться у дописі.

Також НАЗК підготувало низку порад, аби кампанія декларування "минула без знервувань".

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила закон, що змінює умови відповідальності за недостовірне декларування. Змінено пороги декларування та збільшено штрафи за подання неправдивих даних.