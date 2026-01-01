$42.350.03
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
11:27 • 6246 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
10:32 • 8582 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
10:10 • 8566 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 79894 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 96775 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 37990 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 37564 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 33232 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 27103 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
В Україні стартувала щорічна кампанія декларування за 2025 рік - НАЗК

Київ • УНН

 • 18 перегляди

1 січня 2026 року стартувала щорічна кампанія декларування для публічних службовців за 2025 рік, яка триватиме до 31 березня 2026 року. НАЗК нагадує про правила подання декларацій та підготувало низку порад для декларантів.

В Україні стартувала щорічна кампанія декларування за 2025 рік - НАЗК

1 січня 2026 року стартувала чергова щорічна кампанія декларування для публічних службовців за 2025 рік і вона триватиме до 31 березня 2026 року включно. Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції, передає УНН.

Деталі

НАЗК нагадує, що щорічні декларації подають особи, зазначені в ст. 3 Закону України "Про запобігання корупції", які: мають статус/перебувають на посаді, що передбачають обов’язок подання декларації; у 2025 році припинили перебувати на посаді / втратили статус, що передбачали обов’язок подання декларації.

Порядок заповнення та подання декларації, зокрема загальні правила заповнення декларації та її розділів, затверджений Наказом НАЗК від 8 листопада 2023 року № 252/23. НАЗК постійно працює над тим, щоб процес декларування був максимально простим і зрозумілим. В розділі Підготовка до декларування зібрано корисні посилання, які допоможуть декларантам розібратися з основними питаннями

 - йдеться у дописі.

Також НАЗК підготувало низку порад, аби кампанія декларування "минула без знервувань".

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила закон, що змінює умови відповідальності за недостовірне декларування. Змінено пороги декларування та збільшено штрафи за подання неправдивих даних.

Алла Кіосак

