В Украине стартовала ежегодная кампания декларирования за 2025 год - НАПК

13:04 • 2540 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
11:27 • 6208 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
10:32 • 8548 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
10:10 • 8532 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 79850 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 96737 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 37985 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 37561 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 33230 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 27102 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
Эксклюзивы
Минус 1060 бойцов и 769 БпЛА: с какими потерями входят россияне в 2026 год1 января, 05:48 • 13750 просмотра
Трамп озвучил новогоднее пожелание мира во время вечеринки в Мар-а-ЛагоVideo07:47 • 13009 просмотра
Китайские ученые экспериментально подтвердили правоту Нильса Бора в дискуссии с Эйнштейном08:01 • 50259 просмотра
Из-за атак рф обесточивание на Волыни, в Одесской и Черниговской областях, графики продолжаются - Минэнерго08:05 • 11219 просмотра
На Волыни после атаки рф ликвидировали пожары на объектах критической инфраструктуры: показали последствияPhotoVideo08:12 • 7116 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки11:39 • 6526 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 79850 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 48527 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 85790 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 83859 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Алексей Белошицкий
Олег Синегубов
Денис Шмыгаль
Украина
Харьков
Соединённые Штаты
Донецкая область
Сумская область
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo12:15 • 2262 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 19144 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 20889 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 48527 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 21416 просмотра
В Украине стартовала ежегодная кампания декларирования за 2025 год - НАПК

Киев • УНН

 • 12 просмотра

1 января 2026 года стартовала ежегодная кампания декларирования для публичных служащих за 2025 год, которая продлится до 31 марта 2026 года. НАПК напоминает о правилах подачи деклараций и подготовило ряд советов для декларантов.

В Украине стартовала ежегодная кампания декларирования за 2025 год - НАПК

1 января 2026 года стартовала очередная ежегодная кампания декларирования для публичных служащих за 2025 год, и она продлится до 31 марта 2026 года включительно. Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, передает УНН.

Подробности

НАПК напоминает, что ежегодные декларации подают лица, указанные в ст. 3 Закона Украины "О предотвращении коррупции", которые: имеют статус/находятся на должности, предусматривающие обязанность подачи декларации; в 2025 году прекратили находиться на должности / утратили статус, предусматривавшие обязанность подачи декларации.

Порядок заполнения и подачи декларации, в частности общие правила заполнения декларации и ее разделов, утвержден Приказом НАПК от 8 ноября 2023 года № 252/23. НАПК постоянно работает над тем, чтобы процесс декларирования был максимально простым и понятным. В разделе Подготовка к декларированию собраны полезные ссылки, которые помогут декларантам разобраться с основными вопросами

 - говорится в сообщении.

Также НАПК подготовило ряд советов, чтобы кампания декларирования "прошла без нервов".

Напомним

Верховная Рада приняла закон, изменяющий условия ответственности за недостоверное декларирование. Изменены пороги декларирования и увеличены штрафы за подачу ложных данных.

Алла Киосак

ОбществоПолитика
Верховная Рада