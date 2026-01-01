В Украине стартовала ежегодная кампания декларирования за 2025 год - НАПК

1 января 2026 года стартовала очередная ежегодная кампания декларирования для публичных служащих за 2025 год, и она продлится до 31 марта 2026 года включительно. Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, передает УНН.

Подробности

НАПК напоминает, что ежегодные декларации подают лица, указанные в ст. 3 Закона Украины "О предотвращении коррупции", которые: имеют статус/находятся на должности, предусматривающие обязанность подачи декларации; в 2025 году прекратили находиться на должности / утратили статус, предусматривавшие обязанность подачи декларации.

Порядок заполнения и подачи декларации, в частности общие правила заполнения декларации и ее разделов, утвержден Приказом НАПК от 8 ноября 2023 года № 252/23. НАПК постоянно работает над тем, чтобы процесс декларирования был максимально простым и понятным. В разделе Подготовка к декларированию собраны полезные ссылки, которые помогут декларантам разобраться с основными вопросами - говорится в сообщении.

Также НАПК подготовило ряд советов, чтобы кампания декларирования "прошла без нервов".

Напомним

Верховная Рада приняла закон, изменяющий условия ответственности за недостоверное декларирование. Изменены пороги декларирования и увеличены штрафы за подачу ложных данных.