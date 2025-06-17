Відповідальність за недостовірне декларування та незаконне збагачення: Рада змінила умови

$41.530.08
48.070.37
ukenru
Рада призначила Генеральним прокурором Руслана Кравченка
10:46 • 52090 перегляди
Рада призначила Генеральним прокурором Руслана Кравченка
17 червня, 06:29 • 112051 перегляди
"Такі атаки - чистої води тероризм": Зеленський відреагував на атаку рф понад 440 дронами та 32 ракетами
17 червня, 05:57 • 109054 перегляди
рф вдарила по Києву та околицях 175 дронами і щонайменше 16 ракетами, є руйнування від верхніх поверхів до підвалу - КМВА
16 червня, 19:28 • 163180 перегляди
ЄС продовжив санкції через анексію Криму та Севастополя ще на рік
16 червня, 13:59 • 149121 перегляди
Зеленський планує обговорити з Трампом оборонний пакет, який Україна готова купити
Ексклюзив
16 червня, 12:56 • 150914 перегляди
Євро дорожчає швидше, ніж долар: чому гривня втрачає позиції - пояснення фінансової експертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
16 червня, 11:24 • 127390 перегляди
За майже п’ять років Центром Шалімова проведено близько 250 трансплантацій органів від посмертного донора
Ексклюзив
16 червня, 09:55 • 106131 перегляди
Звʼязки нардепа Кузьміних з аптечним бізнесом мають перевірити НАБУ та НАЗК - адвокат
16 червня, 08:24 • 178576 перегляди
Зеленський запропонував Руслана Кравченка на посаду Генпрокурора: подання вже у Раді
Ексклюзив
16 червня, 07:14 • 83311 перегляди
День літнього сонцестояння-2025: астролог дала поради, що робити для залучення удачі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
6.3м/с
52%
749мм
Популярнi новини
Атака рф на Київ: уже 55 постраждалих, про жертв точних даних немає17 червня, 05:19 • 86643 перегляди
Трамп скликає Раду нацбезпеки США після саміту G7: стала відома причина17 червня, 06:04 • 79790 перегляди
Атака росії на столицю: на Нивках знайшли частини касетних боєприпасів17 червня, 06:45 • 128309 перегляди
Профільний комітет підтримав призначення Руслана Кравченка на посаду Генпрокурора08:28 • 57697 перегляди
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики10:31 • 63245 перегляди
Публікації
Топ-5 літніх салатів: прості рецепти для смачного та корисного меню16 червня, 09:40 • 249418 перегляди
"Повний фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хоче оновити автопарк топовим Hyundai за кошти платників податків16 червня, 09:34 • 274800 перегляди
Лайфхаки для блогерів: як прокачати та спростити ведення блогу 14 червня, 07:09 • 297940 перегляди
Скандали в АРМА доводять, що зміни потрібно починати з аудиту і звільнення керівництва13 червня, 12:08 • 369007 перегляди
Кузьміних продовжує лобіювати інтереси фармзаводів: маніпуляції під прикриттям турботи про пацієнтів13 червня, 08:36 • 422017 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кличко Віталій Володимирович
Клименко Ігор Володимирович
Емманюель Макрон
Кіпер Олег Олександрович
Актуальні місця
Kyiv
Україна
Israel
Іран
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики10:31 • 64128 перегляди
В Україні зробили Лабубу з квітів за 250 тисяч гривень16 червня, 17:56 • 81920 перегляди
Леся Нікітюк офіційно підтвердила вагітність ніжним фото з животиком16 червня, 15:30 • 96682 перегляди
У Нью-Йорку обрали найкращого двійника Педро Паскаля16 червня, 09:17 • 158495 перегляди
Меган Маркл показала ніжне відео з принцом Гаррі та дітьми до Дня батька16 червня, 07:59 • 181171 перегляди
Актуальне
Fox News Channel
Х-47М2 «Кинджал»
Калібр (ракета)
Truth Social
Безпілотний літальний апарат

Відповідальність за недостовірне декларування та незаконне збагачення: Рада змінила умови

Київ • УНН

 • 1100 перегляди

Верховна Рада ухвалила закон, що змінює умови відповідальності за недостовірне декларування. Змінено пороги декларування та збільшено штрафи за подання неправдивих даних.

Відповідальність за недостовірне декларування та незаконне збагачення: Рада змінила умови

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, який змінює умови для відповідальності за недостовірне декларування та незаконне збагачення. Про це пише УНН з посиланням на нардепа Ярослава Железняка та картку законопроєкту №13271-1.

Деталі

№13271-1 - Зміна порогів декларування та спецконфіскації. В цілому (245)

- повідомив Железняк.

Відповідно до законопроєкту, буде передбачено, що відповідальність за умисне внесення в декларацію завідомо недостовірних відомостей настає, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 750 до 2500 прожиткових мінімумів, тобто від 2,27 млн до 7,57 млн гривень.

Нині передбачається, що відповідальність за умисне внесення в декларацію завідомо недостовірних відомостей настає, якщо суми відрізняються від 1 млн 514 тис. гривень до 6 млн 56 тис. гривень.

Також збільшується штраф за таке діяння - від 68 гривень до 102 тис. гривень. Нині - від 51 тис. до 68 тис. гривень.

За умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 2500 прожиткових мінімумів (7,57 млн гривень) каратимуть штрафом від 102 тис. гривень до 136 тис. гривень.

Нині такий штраф був від 68 гривень до 102 тис. гривень.

Також передбачаються зміни, за якими відповідальність за незаконне збагачення настає у разі набуття активів, вартість яких більше ніж на 2750 прожиткових мінімумів перевищує її законні доходи, тобто на 8 млн 327 тис. гривень.

Нині незаконне збагачення вважається, якщо вартість активів більше ніж на 6500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи.

Окрім того, встановлюється строк здійснення моніторингу способу життя суб’єктів декларування, який не може перевищувати чотирьох місяців з дня прийняття рішення про його здійснення.

Нагадаємо

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) протягом 2024-2025 років розпочало повні перевірки 23 декларацій посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Внаслідок перевірки 18 з них було виявлено порушень на 36,8 млн грн.

Павло Башинський

Павло Башинський

ПолітикаКримінал та НП
Верховна Рада України
Железняк Ярослав Іванович
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9