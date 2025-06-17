Відповідальність за недостовірне декларування та незаконне збагачення: Рада змінила умови
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила закон, що змінює умови відповідальності за недостовірне декларування. Змінено пороги декларування та збільшено штрафи за подання неправдивих даних.
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, який змінює умови для відповідальності за недостовірне декларування та незаконне збагачення. Про це пише УНН з посиланням на нардепа Ярослава Железняка та картку законопроєкту №13271-1.
Деталі
№13271-1 - Зміна порогів декларування та спецконфіскації. В цілому (245)
Відповідно до законопроєкту, буде передбачено, що відповідальність за умисне внесення в декларацію завідомо недостовірних відомостей настає, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 750 до 2500 прожиткових мінімумів, тобто від 2,27 млн до 7,57 млн гривень.
Нині передбачається, що відповідальність за умисне внесення в декларацію завідомо недостовірних відомостей настає, якщо суми відрізняються від 1 млн 514 тис. гривень до 6 млн 56 тис. гривень.
Також збільшується штраф за таке діяння - від 68 гривень до 102 тис. гривень. Нині - від 51 тис. до 68 тис. гривень.
За умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 2500 прожиткових мінімумів (7,57 млн гривень) каратимуть штрафом від 102 тис. гривень до 136 тис. гривень.
Нині такий штраф був від 68 гривень до 102 тис. гривень.
Також передбачаються зміни, за якими відповідальність за незаконне збагачення настає у разі набуття активів, вартість яких більше ніж на 2750 прожиткових мінімумів перевищує її законні доходи, тобто на 8 млн 327 тис. гривень.
Нині незаконне збагачення вважається, якщо вартість активів більше ніж на 6500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи.
Окрім того, встановлюється строк здійснення моніторингу способу життя суб’єктів декларування, який не може перевищувати чотирьох місяців з дня прийняття рішення про його здійснення.
Нагадаємо
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) протягом 2024-2025 років розпочало повні перевірки 23 декларацій посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Внаслідок перевірки 18 з них було виявлено порушень на 36,8 млн грн.