Ответственность за недостоверное декларирование и незаконное обогащение: Рада изменила условия

$41.530.08
48.070.37
ukenru
Рада назначила Генеральным прокурором Руслана Кравченко
10:46 • 45960 просмотра
Рада назначила Генеральным прокурором Руслана Кравченко
17 июня, 06:29 • 104740 просмотра
"Такие атаки - чистой воды терроризм": Зеленский отреагировал на атаку рф более 440 дронами и 32 ракетами
17 июня, 05:57 • 103226 просмотра
рф ударила по Киеву и окрестностям 175 дронами и по меньшей мере 16 ракетами, есть разрушения от верхних этажей до подвала - КГВА
16 июня, 13:59 • 143939 просмотра
Зеленский планирует обсудить с Трампом оборонный пакет, который Украина готова купить
Эксклюзив
16 июня, 12:56 • 148154 просмотра
Евро дорожает быстрее, чем доллар: почему гривна теряет позиции - объяснение финансового эксперта Елены Соседки
Эксклюзив
16 июня, 11:24 • 125520 просмотра
За почти пять лет Центром Шалимова проведено около 250 трансплантаций органов от посмертного донора
Эксклюзив
16 июня, 09:55 • 105847 просмотра
Связи нардепа Кузьминых с аптечным бизнесом должны проверить НАБУ и НАПК – адвокат
16 июня, 08:24 • 178334 просмотра
Зеленский предложил Руслана Кравченко на должность Генпрокурора: представление уже в Раде
Эксклюзив
16 июня, 07:14 • 83251 просмотра
День летнего солнцестояния: астролог дала советы, что делать для привлечения удачи
16 июня, 06:29 • 80497 просмотра
Генштаб: появилось новое Северо-Слобожанское направление из-за активизации врага на пограничье Сумской области
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
6.3м/с
55%
748мм
Популярные новости
Атака рф на Киев: уже 55 пострадавших, о жертвах точных данных нет17 июня, 05:19 • 81832 просмотра
Трамп созывает Совет нацбезопасности США после саммита G7: стала известна причина17 июня, 06:04 • 74518 просмотра
Атака рф на столицу: на Нивках нашли части кассетных боеприпасов17 июня, 06:45 • 123143 просмотра
Профильный комитет поддержал назначение Руслана Кравченко на должность Генпрокурора08:28 • 52611 просмотра
Администрация Трампа свернула группу давления на рф по переговорам с Украиной - Reuters11:16 • 27603 просмотра
публикации
Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню16 июня, 09:40 • 243661 просмотра
"Полный фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хочет обновить автопарк топовым Hyundai за средства налогоплательщиков16 июня, 09:34 • 268612 просмотра
Лайфхаки для блогеров: как прокачать и упростить ведение блога 14 июня, 07:09 • 292342 просмотра
Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства13 июня, 12:08 • 363531 просмотра
Кузьминых продолжает лоббировать интересы фармзаводов: манипуляции под прикрытием заботы о пациентах13 июня, 08:36 • 416651 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Игорь Клименко
Эммануэль Макрон
Олег Кипер
Актуальные места
Киев
Украина
Израиль
Иран
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
В Украине сделали Лабубу из цветов за 250 тысяч гривен16 июня, 17:56 • 78802 просмотра
Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком 16 июня, 15:30 • 93730 просмотра
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля16 июня, 09:17 • 155757 просмотра
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца16 июня, 07:59 • 178602 просмотра
Подкаст Меган Маркл не выдержал конкуренции с критиками15 июня, 08:57 • 117741 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Х-47М2 "Кинжал"
Калибр (семейство ракет)
Truth Social
Беспилотный летательный аппарат

Ответственность за недостоверное декларирование и незаконное обогащение: Рада изменила условия

Киев • УНН

 • 816 просмотра

Верховная Рада приняла закон, изменяющий условия ответственности за недостоверное декларирование. Изменены пороги декларирования и увеличены штрафы за подачу неправдивых данных.

Ответственность за недостоверное декларирование и незаконное обогащение: Рада изменила условия

Верховная Рада приняла в целом законопроект, который изменяет условия для ответственности за недостоверное декларирование и незаконное обогащение. Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №13271-1.

Детали

№13271-1 - Изменение порогов декларирования и спецконфискации. В целом (245)

- сообщил Железняк.

В соответствии с законопроектом, будет предусмотрено, что ответственность за умышленное внесение в декларацию заведомо недостоверных сведений наступает, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму от 750 до 2500 прожиточных минимумов, то есть от 2,27 млн до 7,57 млн гривен.

Сейчас предусматривается, что ответственность за умышленное внесение в декларацию заведомо недостоверных сведений наступает, если суммы отличаются от 1 млн 514 тыс. гривен до 6 млн 56 тыс. гривен.

Также увеличивается штраф за такое деяние - от 68 гривен до 102 тыс. гривен. Сейчас - от 51 тыс. до 68 тыс. гривен.

За умышленное внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму более 2500 прожиточных минимумов (7,57 млн гривен) будут наказывать штрафом от 102 тыс. гривен до 136 тыс. гривен.

Сейчас такой штраф был от 68 гривен до 102 тыс. гривен.

Также предусматриваются изменения, по которым ответственность за незаконное обогащение наступает в случае приобретения активов, стоимость которых более чем на 2750 прожиточных минимумов превышает ее законные доходы, то есть на 8 млн 327 тыс. гривен.

Сейчас незаконное обогащение считается, если стоимость активов более чем на 6500 необлагаемых минимумов доходов граждан превышает ее законные доходы.

Кроме того, устанавливается срок осуществления мониторинга образа жизни субъектов декларирования, который не может превышать четырех месяцев со дня принятия решения о его осуществлении.

Напомним

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в течение 2024-2025 годов начало полные проверки 23 деклараций должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки. В результате проверки 18 из них были выявлены нарушения на 36,8 млн грн.

Павел Башинский

Павел Башинский

политикаКриминал и ЧП
Верховная Рада
Ярослав Железняк
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9