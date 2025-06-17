Ответственность за недостоверное декларирование и незаконное обогащение: Рада изменила условия

Верховная Рада приняла в целом законопроект, который изменяет условия для ответственности за недостоверное декларирование и незаконное обогащение. Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №13271-1.

Детали

№13271-1 - Изменение порогов декларирования и спецконфискации. В целом (245) - сообщил Железняк.

В соответствии с законопроектом, будет предусмотрено, что ответственность за умышленное внесение в декларацию заведомо недостоверных сведений наступает, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму от 750 до 2500 прожиточных минимумов, то есть от 2,27 млн до 7,57 млн гривен.

Сейчас предусматривается, что ответственность за умышленное внесение в декларацию заведомо недостоверных сведений наступает, если суммы отличаются от 1 млн 514 тыс. гривен до 6 млн 56 тыс. гривен.

Также увеличивается штраф за такое деяние - от 68 гривен до 102 тыс. гривен. Сейчас - от 51 тыс. до 68 тыс. гривен.

За умышленное внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму более 2500 прожиточных минимумов (7,57 млн гривен) будут наказывать штрафом от 102 тыс. гривен до 136 тыс. гривен.

Сейчас такой штраф был от 68 гривен до 102 тыс. гривен.

Также предусматриваются изменения, по которым ответственность за незаконное обогащение наступает в случае приобретения активов, стоимость которых более чем на 2750 прожиточных минимумов превышает ее законные доходы, то есть на 8 млн 327 тыс. гривен.

Сейчас незаконное обогащение считается, если стоимость активов более чем на 6500 необлагаемых минимумов доходов граждан превышает ее законные доходы.

Кроме того, устанавливается срок осуществления мониторинга образа жизни субъектов декларирования, который не может превышать четырех месяцев со дня принятия решения о его осуществлении.

Напомним

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в течение 2024-2025 годов начало полные проверки 23 деклараций должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки. В результате проверки 18 из них были выявлены нарушения на 36,8 млн грн.